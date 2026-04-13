Siguen las advertencias por las obras de Rafal Rubí

El expresidente del Colegio de Arquitectos en Menorca, Enric Taltavull, ha advertido al gobierno del PP del Consell que puede incurrir en prevaricación si no modifica con urgencia el proyecto viario de Rafal Rubí, actualmente en ejecución. Taltavull ha reiterado esta petición, ya formulada hace tres meses, a través de un escrito que alerta del impacto de las obras sobre las navetas prehistóricas, incluidas en la Menorca Talayótica Patrimonio Mundial.

En su escrito, Taltavull alerta de "la posible concurrencia de irregularidades jurídicas que podrían derivar en responsabilidades administrativas o penales" por parte del Consell. Esta situación, asegura, es la consecuencia del "incumplimiento o la falta de consideración a la normativa vigente" en las obras que se ejecutan desde febrero en la carretera general.

La normativa desatendida

El veterano arquitecto denuncia que el proyecto desatiende la Ley de Urbanismo de Baleares y el Plan Territorial Insular (PTI) al invadir zonas de protección arqueológica. Además, recalca que el proyecto ha sufrido modificaciones sustanciales sin haber resuelto la problemática de la intersección de Rafal Rubí ni haber incorporado medidas de integración paisajística específicas.

Según Taltavull, el informe de impacto patrimonial encargado por el Consell para contrarrestar la petición de la Unesco de demoler la estructura "queda invalidado". El motivo es que no sigue las orientaciones de Icomos y, además, ha sido rechazado "claramente" por el Centro de Patrimonio Mundial, que ha recomendado "suspender los trabajos reversibles" en la zona.

Una solución alternativa

Como alternativa, Taltavull insiste en trasladar el enlace unos 400 metros hacia Mahón y simplificar su trazado. Argumenta que la intersección a doble nivel que se está ejecutando sería la única que no conecta con ningún núcleo urbano, por lo que su propuesta busca dar una solución coherente a las necesidades de movilidad.

Su propuesta, incide, responde a la necesidad urgente de reconsiderar la obra para hacer caso a la Unesco y evitar que los pasos dados por el Consell puedan ser "constitutivos de prevaricación u otros eventuales ilícitos penales". "Esta situación es aún reversible", concluye Taltavull, abogando por reconducir el proyecto hacia un modelo respetuoso con el patrimonio.