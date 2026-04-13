McGrath y Santacreu hacen currículum en Brasilia

La marcha catalana ha vuelto a ser protagonista a nivel internacional con el papel importante de Paul McGrath y Sofia Santacreu en el Campeonato del Mundo de Marcha por selecciones. Los dos marchadores han contribuido a las medallas de plata del equipo español masculino y femenino en la distancia de la media maratón.

La barcelonesa Sofía Santacreu, oro en el Europeo sub-20 de Tampere 2025, confirmó las expectativas que está generando en su progresión con el cuarto puesto en la prueba femenina. Santacreu confirmó las esperanzas que se han depositado sobre ella desde que el año pasado se proclamara campeona continental. Fue cuarta con 1h36:02 justo por detrás de la marchadora gallega Aldara Meilán y por delante de Lidia Sánchez Puebla, Antía Chamosa y la también barcelonesa Griselda Serret.

Esos resultados de las marchadoras españolas las permitieron subir al podio para recoger una medalla de plata por equipos, solo por detrás del equipo ucraniano formado por Hanna Shevchuk, Lyudmila Olyanovska y Mariia Sakharuk. El bronce fue para Australia. Un resultado enormemente meritorio si tenemos en cuenta las ausencias en el equipo español de figuras como María Pérez, Raquel González o Cristina Montesinos.

La media maratón masculina partía con Paul McGrath como marchador insignia del equipo español. Junto a él, Diego García Carrera y Álvaro López completaban un trío candidato a subir al podio. García Carrera, campeón nacional de la distancia, llegó a ir segundo a falta de cinco kilómetros para la meta, pero no pudo aguantar el ritmo en ese tramo final y acabó noveno. Un puesto por detrás entró en meta Álvaro López, campeón de España de 20 km marcha en 2025, con una marca de 1h29:08. Paul McGrath, medallista de bronce en el Mundial de Tokio 2025 en 20 km marcha, no pudo esta vez estar en la cabeza de carrera y acabó vigésimo. Los resultados de los españoles les llevaron por selecciones al segundo puesto. La victoria por países fue para Japón, con China ocupando la tercera posición.

Esta cita mundialista, que por primera vez se celebró en Sudamérica desde su primera edición en 1961, llegó con un nuevo cambio en las distancias. Tras la desaparición de los 50 km en 2022 y la introducción de los 35 km, el campeonato estrenó las pruebas de medio maratón (que sustituye a los tradicionales 20 km) y maratón, después de que en la pasada edición se incorporara el relevo mixto de maratón.