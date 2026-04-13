El pueblo aragonés que es el mayor fabricante de productos sin gluten del mundo: "Es un orgullo"

La enfermedad celíaca es un trastorno autoinmune en el que el organismo reacciona de forma anormal al gluten, una proteína presente en cereales como el trigo, la cebada y el centeno. Esta reacción daña el intestino delgado y dificulta la absorción de nutrientes, lo que puede provocar síntomas digestivos y también cansancio, anemia u otros problemas.

El único tratamiento consiste en seguir de por vida una dieta estricta sin gluten, evitando alimentos como pan, pasta, bollería y muchos productos procesados que puedan contenerlo, incluso en pequeñas cantidades.

En España se calcula que alrededor del 1% de la población es celíaca, lo que equivale a unas 450.000 personas, aunque muchos casos aún no están diagnosticados. En los últimos años, la producción de alimentos sin gluten ha crecido de forma importante, con una oferta cada vez más amplia en supermercados y restaurantes. Este sector continúa expandiéndose gracias a la demanda, aunque los productos sin gluten siguen siendo más caros debido a los controles específicos y a los procesos de elaboración más complejos.

freepik.es Pan sin gluten

Dentro de la producción de alimentos sin gluten en España, la industria agroalimentaria aragonesa ha reafirmado su posición como un referente internacional con la consolidación de la planta de Dr. Schär en Alagón (Zaragoza) que se ha convertido en la mayor fábrica de productos sin gluten del mundo.

Poder decir que en Aragón tenemos la mayor fábrica del mundo de productos sin gluten, es un orgullo" Javier Rincón Consejero de agricultura del Gobierno de Aragón

los productos sin gluten, Un sector estratégico para Aragón

Empresas como Dr. Schär demuestran que Aragón es un destino industrial fiable y competitivo. Factores como su ubicación estratégica, la calidad de sus infraestructuras y el capital humano disponible permiten a las compañías no solo establecerse, sino también crecer y consolidar proyectos industriales ambiciosos y con visión de futuro.

ALAGÓN Alagón, localidad aragonesa donde está la mayor fábrica de productos sin gluten del mundo

En este sentido, el consejero de agricultura aragonés, Javier Rincón, ha puesto en valor la creciente capacidad de la comunidad para atraer inversión y desarrollar una actividad industrial de vanguardia vinculada directamente al sector agroalimentario. “Apostamos por una industria que genera empleo de calidad, fija población y contribuye a la cohesión territorial”, ha señalado Rincón, destacando el impacto positivo del sector más allá de lo puramente económico.

Alagón, epicentro mundial del ‘sin gluten’

La planta de Dr. Schär en Alagón no es solo la única instalación del grupo en España, sino también la más relevante de toda su red internacional, que tiene presencia en más de 100 países. Fundada en 1922, esta compañía de origen familiar se ha convertido en el líder mundial indiscutible en alimentación sin gluten, y su factoría aragonesa es hoy un centro estratégico tanto para la producción como para la exportación a gran escala. “Poder decir que en Aragón tenemos la mayor fábrica del mundo de productos sin gluten, es un orgullo”, ha añadido Rincón.

GOBIERNO DE ARAGÓN Fábrica de productos sin gluten en la localidad zaragozana de Alagón

Las instalaciones de Alagón están altamente especializadas en la fabricación de una amplia gama de productos, que incluye pan, bollería, galletas, pizzas y pastas, todos ellos libres de gluten. La planta combina la producción industrial a gran escala con una decidida apuesta por la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i). Este enfoque está orientado a crear productos de alto valor añadido que responden a las necesidades de la nutrición especializada y la salud, un segmento de mercado en constante crecimiento y con una elevada exigencia de calidad y seguridad alimentaria.

Inversión millonaria y crecimiento sostenido

El crecimiento de la planta ha sido posible gracias a un ambicioso plan de inversiones que ha reforzado su capacidad productiva. Entre las más recientes destaca la implementación de una nueva línea de pan de molde sin gluten, que ha supuesto una inversión de 17 millones de euros, la mayor realizada en la factoría en la última década. A esta se suma una moderna línea de repostería que se puso en marcha en 2023. En total, la inversión acumulada en la planta alcanza los 60 millones de euros, consolidando a Alagón como un enclave industrial clave para el futuro del grupo.

Este esfuerzo inversor se traduce directamente en empleo de calidad, con una plantilla actual de 244 trabajadores. Además, la planta proyecta la competitividad de Aragón a nivel global, ya que destina aproximadamente el 85% de su producción a la exportación. Esta cifra posiciona a Aragón como un territorio de referencia en los mercados internacionales, especialmente en segmentos de alto valor añadido dentro de la industria alimentaria.

La colaboración público-privada ha sido fundamental en este proceso, como ha recordado el consejero: “Cuando las administraciones y las empresas trabajan de la mano se generan inversiones, empleo y oportunidades reales para el territorio”. Finalmente, Rincón ha reiterado que el objetivo del Gobierno de Aragón es “seguir acompañando al sector con políticas que faciliten la inversión, la innovación y el crecimiento sostenible”.