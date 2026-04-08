Herido un trabajador en Mérida tras precipitarse desde una altura

Un hombre de 40 años ha resultado herido de carácter menos grave este miércoles en Mérida tras sufrir una caída desde una altura. El suceso se investiga como un posible accidente laboral.

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura ha recibido el aviso a las 8:37 horas y ha movilizado hasta el lugar una ambulancia medicalizada, efectivos de la Policía Nacional y un técnico de Trabajo.

A su llegada, los servicios de emergencia han atendido al herido, que presentaba un traumatismo torácico. Posteriormente, ha sido trasladado en ambulancia al Hospital de Mérida para recibir atención médica.