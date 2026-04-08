COPE
Podcasts
Mérida
Mérida

Herido un trabajador en Mérida tras precipitarse desde una altura

El hombre, de 40 años, ha sido trasladado al hospital con un traumatismo torácico y se investiga si el suceso es un accidente laboral

Herido un trabajador en Mérida tras precipitarse desde una altura

Herido un trabajador en Mérida tras precipitarse desde una altura

Celia Lafuente

Mérida - Publicado el

1 min lectura

Un hombre de 40 años ha resultado herido de carácter menos grave este miércoles en Mérida tras sufrir una caída desde una altura. El suceso se investiga como un posible accidente laboral.

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura ha recibido el aviso a las 8:37 horas y ha movilizado hasta el lugar una ambulancia medicalizada, efectivos de la Policía Nacional y un técnico de Trabajo.

A su llegada, los servicios de emergencia han atendido al herido, que presentaba un traumatismo torácico. Posteriormente, ha sido trasladado en ambulancia al Hospital de Mérida para recibir atención médica.

Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE MÉRIDA

COPE MÉRIDA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

5:00H | 08 ABR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking