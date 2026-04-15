Cuesta Blanca celebra su gran Feria de la Primavera con 50 artesanos y una paella gigante

Cuesta Blanca celebra este sábado, 18 de mayo, la IV ‘Feria de la Primavera’, un evento que espera congregar a vecinos de la zona Oeste de Cartagena, visitantes y turistas. La feria contará con un mercadillo compuesto por medio centenar de puestos donde se ofrecerán todo tipo de objetos artesanales.

Una variada oferta artesanal

Desde las 11:00 horas, el ‘Mercadillo de Artesanía’ ofrecerá productos gastronómicos como aceite, miel, quesos, salazones, pan de higo, arrope y almendras garrapiñadas.

La oferta se completará con objetos de tapicería, macramé, telas, ropa de ganchillo, madera, acero, barro, cerámica y esparto, material característico de la zona con el que se elaboran cestos, alfombras y otros objetos de decoración.

Como novedades, esta edición contará con una emprendedora botánica que produce papel plantable y otra que mostrará cómo preparar comida en una cocina solar. Además, habrá joyas y bisutería, puestos de protectoras de animales y se podrá practicar yoga.

Música y gastronomía

A las 13:00 horas comenzará el pasacalles de la charanga ‘La Tropachequera’. La agrupación representó a la Región de Murcia en el VIII Festival Nacional de Charangas de 2022, donde obtuvo el ‘Primer Premio del Público’ y el de ‘Tercera Mejor Charanga’.

Desde la apertura, una cantina servirá productos a precios populares como morcilla, ensaladilla o bocadillos. A las 14:30 se servirá una paella gigante a un precio de 5 euros por ración.

Por la tarde, a las 17:00 horas, la cantante Marta Saorín actuará en la Plaza de la Iglesia con un repertorio de pop-rock, copla y canción española para cerrar la jornada.

El evento está organizado por la Asociación de Vecinos del Cuesta Blanca, con la colaboración de la Junta Vecinal de Perín y el Ayuntamiento de Cartagena.