Tudela avanza en la construcción de sus nuevas piscinas municipales

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, y el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Zeus Pérez, han visitado este 15 de abril las obras para las nuevas piscinas municipales, que se situarán en la avenida Narangel. Los trabajos, que se iniciaron el pasado 16 de marzo, se encuentran actualmente en la fase de movimiento de tierras.

Una inversión millonaria para el verano de 2027

Visita a las obras

El proyecto fue adjudicado a la empresa Erki Construcción Sostenible S.L. por un importe de 4.298.398,88 euros (IVA incluido). El diseño corre a cargo de Peralta-Ayesa SLP y el plazo de ejecución previsto es de 12 meses desde la firma del acta de replanteo.

Según el calendario establecido, se estima que las nuevas instalaciones puedan abrir sus puertas en el verano de 2027. Con ello, se ofrecerá a la ciudadanía de Tudela un nuevo espacio de ocio y deporte adaptado a las necesidades actuales.

Financiación europea

Esta importante actuación se enmarca en el Plan de Actuación Integrado de Tudela (PAITU). Además, podrá ser cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del Programa Operativo Plurirregional FEDER 2021-2027, que busca fomentar el desarrollo sostenible y la cohesión en la ciudad.