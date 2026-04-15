Eddy, el músico portugués con 'corazón andaluz' que conquista España

El cantante y productor de origen portugués Edgar Pinto, conocido artísticamente como Eddy, se ha convertido en un fenómeno musical por su sorprendente sonido andaluz. A pesar de ser de Lisboa, su música evoca una profunda conexión con el sur de España, un sentimiento que él mismo resume con una frase: "Soy un portugués con alma ibérica y corazón andaluz".

00:00 Volumen Descargar Gabriel Álvarez 'Musas y genios' 15-04-2026

Soy un portugués con alma ibérica y corazón andaluz" Eddie Cantante y productor

Esta conexión con Andalucía no es casual, sino que se remonta a su infancia. Su vínculo viene "de muchos años, ya de mis abuelos, mis padres y yo, desde los 90", explica el artista. Creció a pocos kilómetros de la frontera escuchando radios españolas que despertaron su curiosidad por el idioma y la cultura, y desde entonces pasa largas temporadas en la región, donde asegura sentirse "en casa".

Un proyecto ibérico

Aunque tiene una larga trayectoria como productor desde finales de los 90, su proyecto como artista Eddy comenzó en 2010. El salto profesional a España fue un paso natural pero meditado que se materializó con la canción "Dime dónde estás", un dúo con la cantante española Isabel Rey Martínez. Aquella colaboración fue el punto de partida de un "recorrido de cuatro años, canción tras canción", para crear un proyecto con un "matiz más ibérico".

Gabriel Álvarez Eddy y su equipo con Gabriel Álvarez, director de 'Musas & Genios'

A partir de ahí, fue introduciendo el español gradualmente en sus temas, colaborando con artistas de fado y grabando videoclips en ciudades como Córdoba. Este proceso ha culminado en el álbum Todo a su tiempo, una obra bilingüe que fusiona su disco original en portugués con sus nuevas composiciones en español.

El éxito de 'Sueño'

Su nuevo sencillo, Sueño, fue lanzado el pasado 20 de marzo, coincidiendo con el inicio de la primavera. El lanzamiento siguió una estrategia particular al estrenarse en exclusiva en su web para fortalecer el vínculo directo con su público, una decisión que el artista defiende.

Hay que acostumbrar la gente a que puedan visitarnos en nuestro sitio web"

La acogida ha sido un éxito, logrando en la primera semana más de 53.000 escuchas solo en su web. Desde su lanzamiento en plataformas digitales el 27 de marzo, el videoclip acumula ya más de 220.000 visualizaciones en YouTube, lo que confirma la buena recepción del público.

Agenda cultural en Jerez

Paralelamente, la provincia de Cádiz se viste de gala con la celebración del Día Internacional del Libro en Jerez. El programa de actividades, que se extenderá hasta el 26 de abril, incluye presentaciones de libros, galas de premios literarios, cuentacuentos y conciertos.

Entre los actos destacados figura el recital de laúd de Evangelina Mascardi en los Claustros de Santo Domingo y el encuentro literario con la escritora Noelia Cortés en la Fundación Caballero Bonal. La música también tendrá su espacio con el Concierto de Primavera de la Banda Municipal de Jerez.