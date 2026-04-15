COPE Ciudad Real arrasa en audiencia y roza los 100.000 oyentes diarios con un récord histórico en el EGM
La 1ª Ola del Estudio General de Medios 2026 vuelve a situar a Cope Ciudad Real como la emisora más escuchada en Ciudad Real cuadruplicando en algunos casos en oyentes a sus competidores
Ciudad Real - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
COPE Ciudad Real consolida su dominio en la provincia tras los últimos datos del Estudio General de Medios, alcanzando los 96.000 oyentes diarios. La emisora no solo se mantiene en cabeza, sino que amplía distancias frente a sus rivales, llegando en algunos casos a cuadruplicar su audiencia.
Los datos del fin de semana refuerzan esta tendencia, lo que confirma su posición como referencia informativa y de entretenimiento en Ciudad Real.
El liderazgo se extiende además a toda su programación. Tanto los espacios informativos como los magazines destacan entre los más seguidos por los oyentes de la provincia.
Especial mención merece el informativo matinal de las 8:24, que se sitúa como el más escuchado, logrando cifras espectaculares y muy superiores a las de otras emisoras y marcando una clara diferencia en esa franja clave.
Contenidos relacionados
Temas relacionados
Escucha en directo
COPE CIUDAD REAL
"Sánchez ha dicho que España valora la posición de China como nueva gran potencia y se está ofreciendo como aliado"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h