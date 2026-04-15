COPE Ciudad Real arrasa en audiencia y roza los 100.000 oyentes diarios con un récord histórico en el EGM

COPE Ciudad Real consolida su dominio en la provincia tras los últimos datos del Estudio General de Medios, alcanzando los 96.000 oyentes diarios. La emisora no solo se mantiene en cabeza, sino que amplía distancias frente a sus rivales, llegando en algunos casos a cuadruplicar su audiencia.

Los datos del fin de semana refuerzan esta tendencia, lo que confirma su posición como referencia informativa y de entretenimiento en Ciudad Real.

El liderazgo se extiende además a toda su programación. Tanto los espacios informativos como los magazines destacan entre los más seguidos por los oyentes de la provincia.

Especial mención merece el informativo matinal de las 8:24, que se sitúa como el más escuchado, logrando cifras espectaculares y muy superiores a las de otras emisoras y marcando una clara diferencia en esa franja clave.