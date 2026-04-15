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Una sentencia anula el cese de la tesorera municipal y ordena al Concello de Ourense a la reincorporación inmediata a su puesto de trabajo

El BNG afirma que es una "nueva condena al método DO" ya que "deja en evidencia que no había motivos técnicos sino persecución política"

Salón de plenos del Concello de Ourense

Salón de plenos del Concello de Ourense

Juan Maceiras

Ourense - Publicado el

1 min lectura

Una sentencia del Contencioso-administrativo anula el cese de la tesorera municipal. La resolución anula y deja sin efecto el decreto de la Alcaldía por el que se procedió a su cese en el puesto de la Tesorería General del Concello de Ourense.

El fallo condena al Concello a la reincorporación inmediata a su puesto de trabajo y reconoce el derecho de la trabajadora a percibir todos los efectos económicos y administrativos derivados de esta decisión.

El gobierno municipal anuncia que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

El BNG afirmó que esta sentencia es una “nueva condena al método DO” ya que “deja en evidencia que no había motivos técnicos sino persecución política”. El portavoz del BNG, Luis Seara, afirmó que la política de personal de Jácome “se basa en las amenazas, acoso e intimidación a todas aquellas funcionarias y funcionarios que no se pliegan a sus intereses y se limitan a ejercer con independencia su trabajo”.

El BNG pidió que sea el alcalde “quien asuma las consecuencias económicas que sus decisiones, anuladas por la justicia, tienen para las arcas municipales”.

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