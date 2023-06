Guardiola asegura que exigirá a "quien esté en La Moncloa" que se acaben "los vergonzosos episodios" del tren

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha calificado de "vergonzoso" un nuevo suceso ocurrido este sábado en un tren con trayecto a la región, en este caso, el convoy entre Sevilla y Cáceres, que ha sufrido un "conato de incendio", según Renfe, y que ha obligado a desalojar el tren en el que viajaban 170 personas, un centenar de ellas padres y niños de un centro escolar de Zafra que estaban de excursión.

"Quiero que quede claro que esté quien esté en La Moncloa, no me voy a callar ni voy a resignarme hasta que se terminen de una vez estos vergonzosos episodios", ha señalado Guardiola en sus redes sociales.

