González, portavoz de la Junta en funciones, insiste en que Vara optará a la investidura: "Fue el más votado"

El portavoz de la Junta de Extremadura en funciones, Juan Antonio González ha insistido en que Guillermo Fernández Vara "tiene toda la legitimidad" para optar a la investidura en la región ya que "fue la lista más votada" el 28 de mayo. A preguntas de COPE tras la celebración del Consejo de Gobierno de este miércoles, González ha recordado que "quien ganó las Elecciones fue Guillermo Fernández Vara. Lo digo porque la memoria es frágil. Hay mucha euforia".

González ha anunciado que este viernes se publicará en el DOE el Decreto de convocatoria de la sesión constitutiva de la Asamblea de Extremadura que se celebrará el próximo viernes, 20 de junio. "Ha habido un retraso en las credenciales de los diputados que tomarán posesión ese día", ha justificado González ya que se esperaba que esa sesión fuera la próxima semana.

El consejero del Gobierno extremeño ha explicado que la decisión la ha tomado el presidente de la Junta tras mantener una ronda de contactos con el resto de Grupos Parlamentarios y que "se han producido dentro de la más absoluta cordialidad".

"NO HA CAMBIADO NADA DESDE EL 28-M"

Sin embargo, González ha negado que se haya producido un cambio de discurso respecto al expresado por el propio Fernández Vara la noche electoral del 28 de mayo, en el que aseguraba que, pese al haber ganado las Elecciones Autonómicas y Municipales, "he fracasado y me habéis dicho que yo no sea el presidente de la Junta".

El portavoz de la Junta ha señalado este miércoles que "del domingo al martes y durante estos días no ha cambiado nada. Hay un resultado y es que Guillermo Fernández Vara fue el más votado".





Respecto a los acuerdos del PSOE con otras fuerzas políticas, como Unidas por Extremadura, para optar a la investidura González ha señalado que "es un tema que estará hablando el presidente de la Junta".

Hay que recordar que PSOE y PP están empatados a 28 escaños, Vox tiene 5 diputados y 4 consiguió la coalición Unidas por Extremadura.