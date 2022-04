Fernández Vara rechaza de nuevo bajar los impuestos en Extremadura: "elevaría la inflación"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado este jueves que "ir a una bajada masiva de impuestos", tal como propone el PP, "produciría un aumento de la inflación".



"La política no solo consiste en bajar o subir impuestos, eso es un instrumento, pero nunca un fin", ha respondido el jefe del Ejecutivo extremeño durante el pleno de la Asamblea a preguntas de PP y Cs sobre tributos.



En su intervención, Monago ha afirmado que la situación económica es de "emergencia", con un "inaceptable" alza del IPC y "unos brotes verdes que se han marchitado". Además, ha invitado al Gobierno extremeño a sentarse con el PP para "rebajar la presión fiscal a los extremeños".



A su pregunta de cómo valora la Junta que las rentas medias en la región sean las que más tributan en España, Vara ha afirmado que la renta media en Extremadura es de 20.00 euros, "a no ser que usted considere como medias las de 45.000 euros".



"En Extremadura, las rentas más altas son las que tributan más y somos los que menos proporción tributan en rentas por debajo de 16.000 euros", ha explicado Fernández Vara.



"Es verdad que tenemos las rentás más bajas" en el conjunto de las comunidades autónomas, de ahí la importancia, según ha expuesto Vara, la reforma de las pensiones, el Ingreso Mínimo Vital, el Salario Mínimo Interprofesional, la reforma laboral y el conjunto de las políticas públicas".



En este mismo marco, y a una pregunta del portavoz del Grupo Ciudadanos, David Salazar sobre qué medidas plantea la Junta para "acabar con la desigualdad existente entre lo que tributan los extremeños y el resto de españoles", Fernández Vara ha reiterado que en Extremadura las rentas bajas y las medias-bajas de Extremadura tributan más que la media en España.



No obstante, ha agregado que Extremadura es una de las regiones donde se hace un mayor esfuerzo fiscal, pero eso "nos permite exigir la financiación autonómica más adecuada, la que nos corresponde y la que necesitamos".



Salazar ha expuesto que, a pesar de que los extremeños pagan sus tributos, las carreteras no se ejecutan y el tren "no llega". "Los extremeños no perciben igualad ni en lo que dan y mucho menos en lo que reciben", ha agregado el portavoz de Cs.



"Recibimos muchos menos que los demás y eso es una injusticia que usted permite", ha dicho Salazar dirigiéndose a Fernández Vara, quien ha remarcado que en España "tributan las personas, no los territorios".