Carteles reivindicativos en Mérida: ‘Menos radares y más viviendas sociales'

La mañana de ayer sorprendió a muchos conductores en Mérida con la aparición de carteles pegados bajo algunas señales de aviso de radar. En ellos podía leerse el mensaje: “Menos radares y más viviendas sociales”, una reivindicación que conecta dos debates presentes en la calle: la instalación de nuevos dispositivos de control de velocidad y la necesidad de más vivienda asequible en la capital extremeña.

Los carteles, colocados en lugares visibles como la avenida Reina Sofía, fueron retirados rápidamente por los servicios municipales. Sin embargo, han avivado el debate ciudadano en torno a los nuevos radares que el Ayuntamiento de Mérida está comenzando a instalar.

El plan municipal contempla la colocación de seis cabinas fijas en las principales avenidas, Émerita Augusta, Luis Ramallo, Los Milagros, Lusitania, Reina Sofía y Libertad, y un radar de pórtico en Reina Sofía. A estos se suman los dispositivos ya existentes en la calle Graciano y en la propia Reina Sofía, junto al instituto Santa Eulalia, todos sin funcionamiento por el momento.

Además, se instalarán 12 radares pedagógicos en los mismos puntos que los sancionadores, con el objetivo de concienciar a los conductores antes de que entren en funcionamiento las multas. El proyecto se completa con radar móvil en 9 autobuses urbanos, destinados a controlar paradas indebidas, y otros 3 en vehículos patrulla de la Policía Local, para vigilar estacionamientos irregulares, especialmente en zonas conflictivas como la avenida Juan Carlos I y la calle Marquesa de Pinares.

Estos dispositivos forman parte de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que la ciudad debe poner en marcha para cumplir con la normativa estatal y europea. La ordenanza que regulará su funcionamiento está prevista para finales de este año, momento en el que los radares comenzarán a sancionar.