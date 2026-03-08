Cayetano Barriga pregonará la Semana Santa de Badajoz desde su visión como 'nazareno de fila'

El que fuera presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Badajoz, Cayetano Barriga, será el pregonero de la Semana Santa de Badajoz. Barriga, actual hermano mayor de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Espina y María Santísima de la Amargura, ofrecerá el pregón el próximo sábado 21 de marzo en el Teatro López de Ayala, un acto que marca el inicio de los eventos principales de la celebración.

En su intervención, Cayetano Barriga ha adelantado que intentará aportar sus vivencias y los años que lleva dedicados a la Semana Santa pacense. El pregón se centrará en su visión como un "nazareno de fila" que ha llegado a "ciertos sitios" por "circunstancias de la vida", según sus propias palabras. Ha reconocido que es un "orgullo" ser elegido pregonero de su ciudad y ha expresado su deseo de que el mensaje "cale en el sentir de la gente".

Un pregón a la altura

El concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, se ha mostrado "seguro" de que se va a tener "un grandísimo pregón" con "un grandísimo pregonero", y se ha declarado "convencido" de que estará "a la altura" de la Semana Santa de Badajoz, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional. Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Hermandades, Laura García, ha destacado que Barriga es una persona "profundamente" vinculada al mundo cofrade que ha trabajado "con entrega, cercanía y dedicación por el crecimiento y la proyección de nuestra Semana Santa".

Según ha explicado García, "su nombramiento como pregonero responde a esa trayectoria de compromiso con las tradiciones, la vida de las hermandades y la dimensión espiritual y humana de la Semana Santa de Badajoz". Además, ha confirmado que la Banda Municipal de Música de la ciudad, bajo la dirección del maestro Vicente Soler, volverá a acompañar este solemne acto.

Música y saetas en Cuaresma

Como antesala a la Semana Santa, la Concejalía de Cultura ha programado diversas actividades en el Espacio Cultural Santa Catalina. Del día 13 al 26 de marzo se celebrará el ciclo 'Música Cofrade', que contará con cinco actuaciones a cargo de la Banda Municipal de Música de Talavera la Real, la Agrupación Musical Cristo Rey y la Banda de Cornetas y Tambores Cristo Resucitado. El ciclo también incluye la exaltación de la saeta 'La Plegaria del Flamenco', con los artistas El Perrete y Maite Olivares, y la participación del alumnado de las Escuelas Municipales de Música de Badajoz.

En relación con su cofradía, la Hermandad de la Espina, Barriga ha explicado una de las novedades de este año. Por primera vez, los costaleros de los pasos del Cristo de la Espina y María Santísima de la Amargura serán los propios hermanos de la cofradía. Esta decisión responde, según ha indicado, a "una demanda interna", ya que "había muchos hermanos que querían ser costaleros".

El hermano mayor ha querido aclarar que no se ha producido ninguna "ruptura" con la Asociación de Costaleros, con la que mantienen "muy buena relación". Finalmente, ha expresado su satisfacción por la respuesta obtenida, detallando que ya cuentan con "una cuadrilla y media en cada uno de los pasos".