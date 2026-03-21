Guía de alternativas para entrar en A Coruña y acceder al CHUAC por el corte de A Pasaxe en Semana Santa

La Xunta de Galicia ha detallado el plan de tráfico y las rutas alternativas con motivo del corte total de la avenida de A Pasaxe en A Coruña, que se llevará a cabo los días 30, 31 de marzo y 1 de abril o, lo que es lo mismo, el lunes, martes y miércoles de Semana Santa. Esta medida es imprescindible para acometer la demolición del viaducto de acceso al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), un paso crucial para la construcción de los nuevos accesos al hospital.

Desvíos oficiales de la Xunta

Para los vehículos que lleguen a la ciudad desde fuera del área metropolitana, ya sea por la glorieta de A Ponte da Pasaxe o desde la AP-9, el itinerario señalizado será a través de la avenida de Alfonso Molina. Desde allí, deberán tomar la salida hacia el Puerto y pasar por la glorieta de Matogrande hasta llegar a la de Casablanca para acceder al hospital. Para quienes procedan del área de Carballo y Arteixo, se mantendrá el itinerario habitual por Matogrande y el túnel de Eirís.

Noela Bao Ronda de Camilo José Cela de A Coruña, hacia la rotonda de Matogrande

En cuanto a los accesos desde el interior de la ciudad, la principal alternativa desde la glorieta de la Casa del Mar será la carretera del Puerto hasta la glorieta de Casablanca. También se podrá circular por las vías de servicio de la avenida de A Pasaxe hasta la glorieta de Os Castros o utilizar la ruta de la avenida de Monelos, la calle Javier López López y la avenida de Lamadosa, en Eirís. La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, ha explicado que la elección de las fechas responde a que el tráfico se reduce entre un 20% y un 25%.

Los trabajos obligarán a desviar seis líneas de bus urbano, según informa el Ayuntamiento de A Coruña. Han habilitado un mapa interactivo que permite consultar los itinerarios recomendados durante esta afección de tráfico.

La Tercera Ronda, la gran alternativa

El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, ha señalado la Tercera Ronda como la gran alternativa para evitar el previsible colapso de Alfonso Molina. "Es recomendable que los conductores que proceden del entorno del trazado de la Tercera Ronda la tomen para llegar a la ciudad sorteando Alfonso Molina", indicó el regidor. Rioboo detalló que se puede acceder a esta vía desde O Burgo por Costa de A Lonxa y el aeropuerto, o desde Vilaboa subiendo hacia el enlace del aeropuerto.

DGT Imagen de un atasco en Alfonso Molina

Peticiones de refuerzo y coordinación

Por su parte, el Concello de Oleiros ha reclamado una presencia policial permanente en Alfonso Molina y en la rotonda de Matogrande para actuar con rapidez ante cualquier incidencia. Advierten de que, con el tráfico desviado, "un simple roce entre dos coches podría provocar un colapso total de los accesos a la ciudad", una situación que ya ocurre en días normales. La petición busca prevenir un bloqueo completo durante los días del corte.

El consistorio de Oleiros también ha solicitado cambios en el transporte público. Pide que los autobuses interurbanos circulen directamente a la ciudad por Alfonso Molina, sin desviarse a los hospitales, para no acumular retrasos. Para dar servicio al CHUAC y al Materno, proponen habilitar un servicio especial de buses lanzadera con una ruta circular. "Es difícil de comprender que se pongan buses para fiestas y verbenas y no para los centros médicos de A Coruña ante una situación extraordinaria", lamentaron desde el ayuntamiento.

Finalmente, la presidenta de la asociación vecinal de Eirís, Mónica Díaz, ha mostrado la preocupación de los residentes del barrio. Díaz teme que los accesos de Eirís, que describe como "estrechos y sin ninguna visibilidad", no puedan soportar el tráfico desviado. "3000 y 5000 coches diarios que se mueven alrededor del CHUAC no van a poder circular por Eirís", afirma, y advierte que el barrio "no puede absorber todo ese tráfico". No obstante, la alternativa principal que baraja la Xunta no contempla el acceso por esa zona, sino el entorno de Matogrande y el túnel hacia Casablanca.