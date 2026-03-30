Las palmas llenan Palencia en un Domingo de Ramos adaptado a los niños
La histórica procesión de la Borriquilla adapta su itinerario este año para facilitar la participación de los cientos de niños cofrades que llenan las calles de la ciudad
Palencia - Publicado el
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Las palmas y las sonrisas de los cofrades más jóvenes han vuelto a llenar una Semana Santa más las calles de Palencia este Domingo de Ramos. Cientos de niños de todas las edades han acompañado al paso de 'La Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén', conocido popularmente como la Borriquilla, en una jornada marcada por el recorte de su recorrido habitual para facilitar que los pequeños pudieran completarlo.
Una procesión histórica
El desfile, uno de los más históricos de la Semana de Pasión palentina, ha comenzado con la tradicional bendición de las palmas frente al paso titular. La obra, que representa la entrada de Jesús en Jerusalén, es una creación del autor cántabro Víctor de los Ríos del año 1956 y es alumbrada por la Cofradía Penitencial del Santo Sepulcro, la más antigua de Palencia.
Unidad entre cofradías
La procesión ha partido de la Catedral para continuar por la plaza de la Inmaculada, Jorge Manrique, Gil de Fuentes, plaza de Isabel la Católica, La Cestilla, Don Sancho, Burgos, plaza San Lázaro, Mujer Palentina, Empedrada, San Bernardo, Mayor Principal, Ignacio Martínez de Azcoitia y Lope de Vega.
Precisamente, en la plaza de la Inmaculada es donde se han concentrado los representantes de todas las cofradías palentinas, una de las señas de identidad de la Semana Santa de Palencia, ya que todas las hermandades desfilan en todas las procesiones.
La cofradía titular, la del Santo Sepulcro, se distingue por su hábito completamente blanco, que se complementa con un ribete rojo en la capa.
El buen tiempo —o mejor dicho, la ausencia de lluvias— ha permitido que los primeros días de Semana Santa todas las procesiones hayan podido salir sin problema.
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