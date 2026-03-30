La doble cara de la conectividad en Navarra: líder en cobertura digital pero aislada por aire

Navarra presenta una excelente salud en cuanto a su conectividad digital, pero sufre importantes carencias en infraestructuras de transporte. La Comunidad Foral cuenta con una cobertura 4G que alcanza al 98,5 % de la población y un acceso a fibra óptica en el 90 % de los hogares y locales, lo que garantiza señal móvil para llamadas y datos en casi todo el territorio habitado.

La brecha digital en el mundo rural

A pesar de los buenos datos generales, la cobertura 5G aún es limitada, llegando solo al 78,9 % del territorio. Esta situación deja atrás a muchas zonas rurales, donde persisten las conocidas como “zonas sombra”. Enclaves del Pirineo navarro o áreas con orografía complicada sufren una cobertura irregular, un obstáculo que se suple con alternativas como la radio o el satélite donde no llega la fibra.

El transporte, la asignatura pendiente

En el ámbito del transporte, el panorama es menos alentador. Aunque Navarra cuenta con una buena red de carreteras, carece de conexión por tren de alta velocidad y su aeropuerto en la actualidad solo mantiene vuelos fijos a Madrid. Esta limitación frena el desarrollo y la conexión de la comunidad con otros puntos estratégicos.

El Gobierno de Navarra intentó paliar este aislamiento con la licitación de cuatro nuevos destinos aéreos hace un año, pero el proceso quedó desierto. Ahora, el ejecutivo ha reafirmado su compromiso para sacar adelante un nuevo concurso con el objetivo de contar con nuevas conexiones para 2026.