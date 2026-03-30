Un penitente de bronce inmortaliza la Semana Santa de Almuñécar

El Ayuntamiento de Almuñécar ha celebrado un acto institucional en homenaje al cofrade sexitano con el descubrimiento de una escultura de un penitente. La obra, situada en la intersección de la calle Puerta de Granada con la calle Jesús Nazareno, busca ser un símbolo permanente de reconocimiento a quienes han mantenido viva la tradición de la Semana Santa local generación tras generación.

Escultura del Penitente, obra del escultor granadino David Sánchez Cruz

Un homenaje al alma del pueblo

Durante el acto, el alcalde, Juan José Ruiz Joya, ha destacado que el homenaje "no representa a una sola persona, sino a todos los que, con entrega, fe y amor, han sostenido durante años una parte esencial del alma de este pueblo". Ha subrayado también que las cofradías y hermandades son "una escuela de valores y una forma de cuidar lo nuestro", agradeciendo la labor de quienes trabajan "cuando nadie mira".

No representa a una sola persona, sino a todos los que, con entrega, fe y amor, han sostenido durante años una parte esencial del alma de este pueblo" Juanjo Ruiz Joya Alcalde de Almuñécar

La concejala de Participación Ciudadana, María del Carmen Martín Orce, ha señalado que "Almuñécar no se entiende sin el eco de un tambor ni sin la emoción de un paso asomando en una esquina". La concejala ha explicado que la figura "representa a todo un pueblo que avanza unido en la fe" y que "el corazón de cada cofradía y hermandad late dentro de esta estatua", ya que en su fundición se han incorporado las medallas de todas ellas.

El corazón de cada cofradía y hermandad late dentro de esta estatua" María del Carmen Martín Orce ÇConcejala de Participación Ciudadana

El arte detrás del símbolo

La pieza es obra del escultor granadino David Sánchez Cruz, quien ha trabajado durante tres meses en su creación. La figura, modelada inicialmente en barro, ha sido posteriormente fundida en bronce.

El artista ha expresado su satisfacción por realizar esta escultura para una tradición que "forma parte del alma de este pueblo". En su intervención ha manifestado: "Desde hoy, deja de ser mía para pertenecer a todos vosotros. Deseo que la sintáis cercana, que os emocione y se convierta en un símbolo más de vuestra identidad".

Desde hoy, deja de ser mía para pertenecer a todos vosotros" David Sánchez Cruz Escultor

Voz de la fe y la tradición

El párroco, Juan Antonio Arcos, ha afirmado que "Almuñécar no se entiende sin la labor callada y silenciosa que realizan las cofradías". Por su parte, el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, José Antonio Castillo Miranda, ha agradecido el gesto y ha asegurado que es "una alegría que en Almuñécar exista desde hoy un monumento como este".

La ceremonia, que ha contado con la Banda de Cornetas y Tambores Nuestro Padre Jesús de la Sentencia, ha servido como inicio simbólico de la Semana Mayor. El alcalde ha invitado a vecinos y visitantes a "sentir como propio este reconocimiento colectivo" para poner en valor una de las tradiciones más arraigadas de Almuñécar.