La voz de Extremadura que da vida a personajes de Disney y Netflix

Jara Luna tiene 32 años, es de Badajoz y, aunque quizá no la reconozcas por la calle, seguro que has escuchado su voz. La suya suena en películas de Disney como Cars, en series como Vikingos, videojuegos y hasta en producciones del universo Marvel y Star Wars. “Me hizo muchísima ilusión poner voz en algo de Star Wars, porque soy fan desde siempre”, cuenta entre risas. Aunque, si le preguntas, no puede elegir un solo proyecto favorito.

Su historia con el doblaje comenzó mucho antes de llegar a los estudios de grabación. Estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad de Extremadura, donde ya tenía claro que lo suyo era la voz. En el último año de carrera se fue a Sevilla y entró por primera vez en contacto con una escuela de doblaje. Fue suficiente: al terminar, volvió a Badajoz, hizo las maletas y le dijo a sus padres que se marchaba a Madrid a intentarlo.

TRAYECTORIA

En la capital, compaginó sus clases de doblaje con un trabajo en una tienda. Poco a poco, fue dejando los turnos de comercio para centrarse por completo en el micrófono. Le tocó llegar en buen momento: justo cuando las plataformas como Netflix empezaban a producir en masa.

Siempre digo que aprendí a doblar doblando camisetas” Jara Luna Actriz de doblaje extremeña

Hoy, Jara sigue trabajando en doblaje para cine, series y videojuegos. Su voz ha llegado a millones de espectadores. Y lo ha hecho con acento extremeño en el corazón.