'La Voz del Atleti' es de Extremadura

Ismael Chávez Sánchez, periodista de vocación y corazón, lleva una década dando visibilidad al Atlético de Madrid desde Guadiana, una pequeña localidad extremeña de apenas 2.500 habitantes. A sus 22 años, es conocido en redes sociales como ‘La Voz del Atleti’, donde ha conseguido fidelizar a una amplia comunidad de seguidores: más de 80.000 en TikTok y 70.000 en Instagram.

Su aventura comenzó hace diez años, publicando contenido sobre el club rojiblanco en Instagram sin una identidad definida. Con el paso del tiempo, su constancia y pasión lo convirtieron en un referente digital para los aficionados atléticos. Fue uno de los primeros en abordar este tipo de contenido en redes.

Yo nunca mostraba mi cara. Empecé a enseñarla porque entendí que tenía que diferenciarme, innovar y hacer cosas nuevas para poder seguir creciendo” Ismael Creador 'La Voz del Atleti'

Su afán y trabajo le han llevado a colaborar con el propio Atlético de Madrid —incluso ha jugado en su estadio—, pese a ello, Ismael mantiene los pies en el suelo y asegura que todo esto sigue siendo un hobby para él.

“Siempre lo he dicho, cuando esto empezó lo hice por hobby, y ahora mismo sigue siéndolo. Aunque poco a poco me esté profesionalizando un poco más”, afirma. “Soy un simple aficionado que intenta comunicar y transmitir a los atléticos todo lo que es el día a día del club. Han pasado 10 años y aún no me lo creo”.

La constancia como motor

Ismael reconoce que la clave de su crecimiento ha sido la constancia. Aunque al principio fue irregular, con el tiempo comprendió la importancia de mantener una actividad continua.

Aunque tenga universidad, mantengo la actividad más o menos diaria para mantener al público informado" Ismael Creador 'La Voz del Atleti'

Aún no vive de su contenido, pero confía en que llegará el momento. “Nunca se sabe”, dice con esperanza, al tiempo que celebra las puertas que ya se le están abriendo gracias a su trabajo en redes.

Atreverse y vencer la vergüenza

A quienes están empezando, les anima a dar el paso. Él mismo reconoce que al principio sentía vergüenza y no contaba a nadie que tenía la cuenta.

“Lo sabían algunos amigos, pero no lo decía. Luego me di cuenta de que hay que arriesgarse. Empecé a ver que otros lo hacían, que a mí me gustaba lo que hacían los demás, y me pregunté: ¿por qué no yo? Al principio cuesta, pero si tú crees en ello, puedes conseguirlo. Hoy estoy súper agradecido”.

Desde Extremadura, Ismael demuestra que con autenticidad, esfuerzo y amor por los colores, también se puede hacer historia en el fútbol… aunque sea desde el otro lado de la pantalla.