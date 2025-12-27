Ainhoa Prieto transforma su lucha contra las enfermedades raras en el libro 'Llueve sobre mojado'

La joven ponferradina Ainoa Prieto, que padece una docena de síndromes y enfermedades raras, ha presentado su nuevo libro, ‘Llueve sobre mojado’. Se trata de un testimonio de lucha, resiliencia y esperanza en el que narra su propia historia. Como ella misma explica, el título se debe a que “las enfermedades siguen ahí, pues sigue lloviendo sobre mojado sobre lo que ya he contado”.





Una vida entre el dolor

Convivir con sus patologías es “complicado”, una rutina que define como “vivir entre dolor y dolor”. Este desafío constante supone un gran “desgaste emocional, físico y también familiar” mientras intenta seguir una vida lo más normativa posible. Lo más difícil, confiesa, ha sido aprender que su situación no va a mejorar: “La cosa no va a mejorar, que o se estabiliza o empeora, y de hecho, al final, lo previsto es que empeore”.

En su camino ha habido momentos especialmente oscuros, como una depresión, en la que la escritura se convirtió en su salvación. “Realmente, la salvación fue mi psicóloga y mis padres, pero la escritura me ayudó mucho”, reconoce Prieto. Decidió que era el momento de publicar este nuevo libro, más personal e interno, cuando empezó a “remontar el vuelo”.

La fuerza para seguir

Esa capacidad de superación que le permite abrir los ojos cada día la encontraba al principio en su familia y sus perros. Sin embargo, gracias al trabajo en terapia, ha aprendido una lección fundamental. “Ahora mismo la saco de mí misma”, afirma con rotundidad. Para ella, es clave que “la fuerza tiene que radicar en uno mismo, no vale agarrarse a otras personas”.

Visibilidad y una petición a la sanidad

Con este libro, Prieto espera que quienes no han convivido con una enfermedad rara comprendan que es “una vida totalmente paralela, muy distinta”. Considera que, aunque la sociedad sabe lo que son estas patologías, “no conocen lo que implican”, y a menudo se obvia la dificultad en el seguimiento médico, que obliga a recurrir “casi todo” a la sanidad privada y los tabús asociados.

La autora reclama un mayor “acompañamiento médico” y que “la sanidad pública se implique” con los pacientes, en lugar de ofrecer “simples consultas que no sirven para nada”. Si pudiera pedir una sola cosa a la ciencia y a las instituciones, lo tiene claro: “Investigación para los síndromes compresivos vasculares”.

A quienes se sienten perdidos o agotados por la enfermedad, les envía un mensaje de esperanza: “No está solo, yo también he estado ahí [...], hay esperanza, que somos muchas las personas luchando con enfermedades raras”. El libro ‘Llueve sobre mojado’ se puede adquirir a través de Amazon o contactando directamente con Ainoa Prieto en sus redes sociales de Instagram y Facebook.