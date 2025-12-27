"Se subió al taxi un matrimonio con dos adolescentes, el padre iba a pagar con tarjeta, pero no hacía nada, ahí empezó el lío con los hijos"

La popular cuenta de TikTok @ellataxista, conocida por narrar las peripecias de su día a día al volante, ha compartido una anécdota que refleja una situación cada vez más común: la brecha generacional frente a la tecnología. La historia comienza cuando se sube a su vehículo un matrimonio de mediana edad acompañado de sus dos hijos adolescentes. Al llegar al destino, el viaje transcurre con normalidad hasta el momento del pago.

El lío del pago móvil

La taxista pregunta por el método de pago y el padre responde que con tarjeta. Acto seguido, saca el móvil para utilizar la aplicación del banco, una herramienta que, al parecer, acababa de instalar. Sus hijos le animaban entre risas: "Sí, sí, papá, practica". Sin embargo, el hombre acerca el teléfono al TPV (Terminal Punto de Venta) y este no reacciona. "Ahí empezó el lío con los hijos", relata la conductora, una situación que se suma a los muchos imprevistos que afrontan los taxistas en su jornada.

Los adolescentes, lejos de solucionar el problema, comienzan a darle instrucciones contradictorias a su padre, que no hacían más que aumentar la confusión. "No, pero es que tienes que darle no sé dónde", comentaba uno. "No, pero mira, abre aquí", añadía el otro, mientras el primero insistía: "¡No, no, dale doble click!".

Alamy Stock Photo Un taxista con un datáfono para hacer un pago con tarjeta en Barcelona

Harto de la situación y de los consejos de sus hijos, el padre estalló en un comentario que evidenciaba su frustración: "¡Doble click, mira el doble click!". Inmediatamente después, guardó el móvil, sacó la tarjeta física de la cartera y, al acercarla al datáfono, el pago se realizó al instante sin ninguna complicación.

La 'tontería' de la tecnología

La escena culminó con una frase lapidaria por parte del padre, que resume su sentir sobre la experiencia: "¡Tanta tecnología y tanta tontería!". La anécdota, que se ha vuelto popular en la red social, es un reflejo de la brecha digital que a veces separa a las generaciones y de los pequeños obstáculos cotidianos a los que se enfrentan profesionales que, como los taxistas, deben pasar largas horas al volante para facturar.