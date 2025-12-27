Tarifa social para poder pagar el agua en Ávila: puede solicitarse a partir del 1 de enero

El Ayuntamiento de Ávila abre el próximo 1 de enero el plazo de solicitud para la tarifa social en la tasa por suministro de agua potable y por servicio de saneamiento.

Pueden beneficiarse de esta tarifa social las personas desempleadas con un bajo nivel de renta.

Consiste en un descuento que se aplica por parte de la empresa concesionaria en el recibo y puede solicitarse durante todo el mes de enero, del 1 al 31 de enero, a través del Registro Municipal, bien de forma presencial o a través de sede electrónica (sede.avila.es).

Entre los requisitos que se establecen para la aplicación de esta tarifa, los solicitantes deben estar empadronados en el municipio de Ávila en el domicilio señalado en la solicitud de ayuda y hallarse, al menos un miembro de la unidad familiar, en situación de desempleo o en situación de empleo con una duración igual o inferior a 20 horas semanales.

En el caso de inquilinos que no sean sujetos pasivos, procederá la aplicación de la tarifa social siempre que, en el contrato de arrendamiento, se establezca la obligación del pago de dichos tributos por el arrendatario.

En el supuesto de existencia de unidades familiares que acrediten no haber podido realizar la solicitud de aplicación de la tarifa social en las fechas indicadas o en el caso de existir circunstancias sobrevenidas a las referidas fechas que posibiliten la aplicación de esta tarifa, se podrán formular las solicitudes a lo largo de las respectivas anualidades.