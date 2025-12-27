Jaume Ponsarnau, entrenador del Bilbao Basket: "Estoy muy a gusto aquí, me siento identificado con el proyecto"

El entrenador del Surne Bilbao Basket, Jaume Ponsarnau, ha repasado en COPE Bilbao la actualidad del equipo en unas fechas marcadas por una Navidad "un poco exprés", pero que no impide la competición al más alto nivel.

El técnico entiende que jugar en este periodo es una oportunidad de negocio para los clubes y la televisión. "Las entradas son muy buenas, los clubs hacen muy buenas taquillas, la televisión también tiene buenas audiencias", afirma, viéndolo como una forma de "ganar adeptos". Además, muestra "confianza absoluta" en sus jugadores, destacando que "ha mejorado muchísimo la cultura media del jugador profesional", que ahora es más consciente de la importancia de cuidarse.

Muy a gusto en Bilbao

Tras tres años y medio en Bilbao, Ponsarnau se siente muy satisfecho. "Estoy muy a gusto aquí, porque me siento identificado con el proyecto, porque puedes trabajar muy bien", asegura. El técnico valora la "sensatez y la comunión" que ha percibido en el club, claves para "construir cosas" y "ir hacia adelante". Recuerda también los hitos logrados, como el título que "se ha hecho historia" y que, según sus palabras, fue un éxito compartido: "Este fue un título también para la ciudad y para el territorio".

Una etiqueta "molesta e injusta"

Respecto a la racha de un año sin ganar a domicilio en la liga, Ponsarnau la califica como una "etiqueta un poco molesta y sobre todo injusta", argumentando que el equipo actual es diferente al de la temporada pasada. Atribuye las dificultades a un "calendario muy difícil fuera de casa", pero subraya que el equipo ha competido bien en los últimos encuentros y ha demostrado que no tiene "un muro infranqueable" cuando juega como visitante.

La buena marcha del equipo ha generado una gran expectación entre los aficionados, algo que el entrenador valora positivamente. "Todo lo que es ilusión, todo es bueno", comenta, definiéndola como "un estímulo y un combustible". Sin embargo, pide cautela y mantener los pies en el suelo con un enfoque de "paso a paso", recordando que, aunque el club ha mejorado, "La liga también ha mejorado muchísimo" y es "supercompetitiva", por lo que el foco debe estar en "trabajar cada día bien".

El próximo domingo, el equipo se enfrenta al Fútbol Club Barcelona, un "partido especial" contra un rival que "aspira a todo" y que llega en un gran momento de forma. Ponsarnau destaca el "talento ofensivo muy, muy especial" del conjunto azulgrana, pero su principal preocupación se centra en cómo atacar a un "equipo muy sólido atrás" y con variadas "propuestas defensivas".

La clave para Ponsarnau será "atacarles bien" para que el Barça no encuentre la comodidad. El gran objetivo del Bilbao Basket es claro: "nuestro objetivo es forzarles a jugar estos 40 minutos al máximo nivel". Para ello, mantener un buen nivel ofensivo durante todo el encuentro será fundamental para tener opciones de competir por la victoria en Miribilla.