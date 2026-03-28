El Vitaly La Mar BCB busca la victoria en el derbi pacense para sellar su pase a la fase de ascenso

El deporte pacense vive unas horas de máxima expectación. El Vitaly La Mar BCB podría proclamarse este mismo sábado campeón de la fase regular si consigue vencer al CBA en el derbi local. Si logran la victoria les aseguraría un puesto directo para la fase final por el ascenso.

La ilusión es máxima en el seno del club. Joaquín Cuadrado, miembro de la directiva, ha explicado cómo se están viviendo los momentos previos a este encuentro. "Ha llegado el momento clave después de tantos años intentándolo", ha afirmado Cuadrado, destacando la importancia del choque de esta tarde.

Ha llegado el momento clave después de tantos años intentándolo" Joaquín Cuadrado

Hace apenas un par de semanas, el equipo materializó su acceso a la liguilla de playoffs, lo que les ha dado "la oportunidad de pelear por el acceso a esa fase final por el ascenso". Desde el club se muestran "muy ilusionados y con muchísimas ganas" ante la cita.

La unión como clave del éxito

Preguntado por los factores que han llevado al equipo a esta posición, Cuadrado lo tiene claro. "La clave ha sido, por un lado, la constancia de todo el grupo y, por otro, el juego en equipo", ha señalado. A pesar de que el baloncesto es un deporte con grandes individualidades, la cohesión ha sido fundamental.

El equipo se ha unido como equipo y ha trabajado mucho de manera conjunta" Joaquín Cuadrado

Según el directivo, han formado un "grupo bastante unido" donde la fuerza del colectivo se ha impuesto. "El equipo se ha unido como equipo y ha trabajado mucho de manera conjunta", ha concluido. El derbi pacense se celebra el sábado a las siete de la tarde, un momento que puede ser histórico para el club.