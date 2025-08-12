Un rayo espectacular sacude Badajoz y deja sin luz a varios barrios

Poco después de las 21:00 horas, un trueno de gran magnitud ha sorprendido a los vecinos de Badajoz. El estruendo, que se ha dejado sentir con fuerza tanto en la capital como en algunas pedanías cercanas, ha provocado desde sobresaltos hasta cortes puntuales de luz en algunos barrios, como Suerte de Saavedra o el Cerro de Reyes.

Estos cortes fueron momentáneos y, segundos después, la normalidad se recuperó en las zonas afectadas. Sin embargo, decenas de vecinos aprovecharon las redes sociales para compartir al instante sus impresiones y confirmar que no habían sido los únicos que lo habían escuchado.

Reacciones en redes sociales: sorpresa y buen humor

En cuestión de minutos, las redes sociales se llenaron de comentarios y mensajes de vecinos que no dudaron en expresar su sorpresa ante el fuerte estruendo. El humor no tardó en aparecer y, junto a las impresiones, comenzaron a circular memes.

¿Por qué las tormentas pueden provocar microcortes de luz?

Aunque no hay una explicación oficial por ahora, es habitual que durante tormentas eléctricas se produzcan microcortes en la red eléctrica. Las descargas y rayos generan interferencias o picos de tensión que pueden afectar temporalmente el suministro, provocando interrupciones breves que suelen solucionarse rápidamente.

Por el momento, el sur de Badajoz se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), una situación que estará vigente hasta las 22:00 horas.