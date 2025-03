Prevenir el cáncer de colon: las farmacias de Badajoz te facilitan el test

La Asociación Española Contra el Cáncer en Badajoz llevará la campaña 'Contra el cáncer de colon, juega tu papel' a todas las farmacias de la provincia pacense, gracias a un acuerdo de Fundación Bidafarma.

Estas serán las encargadas de distribuir los distintos materiales a las 380 farmacias que hay en la provincia de Badajoz, donde se recordará a la población diana, a partir de los 50 años, la importancia de realizarse el Test de Sangre Oculta en Heces (TSOH), una sencilla prueba que permite detectar la presencia del tumor en estadio temprano.

Esta campaña tiene lugar en el marco del Día Mundial Contra el Cáncer de Colon, que se conmemora cada 31 de marzo. La Asociación Española Contra el Cáncer recuerda que nueve de cada 10 personas sobrevivirían a este tumor si se le diagnosticara precozmente.

El colorrectal es el tumor más común en España y en Extremadura, y también en la provincia de Badajoz. Según el Observatorio Contra el Cáncer, el pasado año se detectaron un total de 588 nuevos casos en la provincia. En la región fueron 983 y en el conjunto del país se diagnosticaron más de 41.000 nuevos casos.

¿En qué consiste la prueba?

Es una prueba fácil de realizar, sencilla e indolora que se recomienda realizar como parte del cribado de cáncer colorrectal cada 2 años a la población de riesgo (hombres y mujeres de 50 a 69 años). Pero se puede proponer también a personas que cuentan con casos familiares, síndromes hereditarios u otros problemas digestivos.

Los pasos para hacer el TSOH son:

Antes de iniciar la prueba es recomendable que utilices guantes y coloques un papel sobre el inodoro. Abre el kit y extrae el bastoncillo o la espátula del tubo. Pon en contacto el bastoncillo con las heces, a través de movimientos tanto verticales, como horizontales, hasta que consigas impregnarlo correctamente. Recuerda que no es necesario añadir una gran cantidad. Ubica el bastoncillo o la espátula en el interior del tubo, ciérralo y agítalo. Guarda el tubo en la bolsa de envío incluida en el kit. Escribe tus datos personales en el tubo y en el sobre para identificarlos. Lleva la muestra lo más pronto posible.

Si ya tienes la prueba hecha, pero aún no puedes entregarla, debes mantenerla en la nevera durante un máximo de 3 días. No la congeles. Para garantizar un resultado correcto, evita realizar la prueba si tienes un sangrado activo, producido por la menstruación o hemorroides. Además, no debes utilizar los envases del kit si están caducados.