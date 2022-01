El PP pide que el Gobierno explique en el Congreso el proyecto de la "no autovía" entre Badajoz y Espiel

El Partido Popular en el Congreso de los Diputados ha pedido la comparecencia en comisión del secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana ante el proyecto de la "no autovía" que ha presentado el Gobierno en relación a la conversión en autovía de la N-432.

Así lo ha manifestado este sábado en una nota el portavoz del PP en la comisión de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, el diputado cordobés Andrés Lorite, quien ha considerado "un agravio más hacia los cordobeses" el "mazazo" que ha supuesto el estudio informativo de la autovía A-81 Badajoz-Córdoba-Granada en el tramo Badajoz-Espiel, "que deja meridianamente claro que ese tramo será una carretera convencional de doble sentido".

"Después del jarro de agua fría que ha supuesto este estudio informativo, es una auténtica tomadura de pelo a los cordobeses la postura del PSOE en esta provincia que sigue afirmando que habrá autovía, cuando el documento deja claro que no será así", ha dicho Lorite, quien ha remarcado que "las autovías lo son de principio a fin, no existen las autovías intermitentes en unos tramos sí y en otros no". "Ya está bien de tomarnos el pelo y seguir engañando a los cordobeses", ha incidido.

En este sentido, el Grupo PP en el Congreso de los Diputados solicita la comparecencia del secretario general de Infraestructuras para dar cuenta del "incumplimiento" del Plan de Infraestructuras, Transportes y Vivienda (Pitvi) 2012-2024 al no contemplar la conversión en autovía del tramo desde Zafra hasta Espiel en ese estudio informativo de la A-81.

Andrés Lorite ha aseverado que "fue el Gobierno del PP quien se comprometió en convertir la N-432 en una autovía y así quedó reflejado en ese Pitvi", y ha criticado que "ahora el PSOE vuelve a dar carpetazo a una aspiración histórica de toda la provincia de Córdoba".