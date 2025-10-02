Miguel Miguel: La Persona y el Personaje el día 10 en Badajoz

La personalidad, esa fuerza intangible que define a un artista, es el primer rasgo que golpea al conocer a Miguel Miguel. No en vano, como bromeaba durante su entrevista, lleva el nombre dos veces "porque con una no tenía suficiente". Esta duplicidad no es solo un recurso escénico, sino el reflejo de una identidad tan fusionada con su personaje que ya es imposible deslindarla. "Me cuesta bastante ya no ser Miguel a secas", confiesa. "Solo cuando voy al médico o cuando me llama mi madre. Pero si no, ya eres Miguel Miguel para todos". Esta autenticidad es el sustrato sobre el que ha construido una carrera que lo ha llevado de los bares más complicados a los teatros más importantes, con una gira extensa que no da tregua.

El espectáculo que presenta en la capital pacense es un híbrido vital que bucea en las aguas turbulentas de superar la barrera de los cuarenta. "Sobre todo lo que comparo mucho es que la vida... tengo dos hijas pequeñas, y la vida de ellas no tiene nada que ver con la nuestra", explica Miguel. Este contraste generacional se convierte en el motor de la comedia, explorando con humor la desaparición de costumbres y objetos que definieron una época. "Han desaparecido cosas como el practicante, los supositorios... hemos cambiado nombres, el azafato, la azafata, ya no son azafatos y azafatas". En este viaje nostálgico y cómico, el artista encuentra un "huequecito para hacer comedia, sin faltar a nadie", pero advirtiendo que quien va a verle no va solo a escuchar chistes: es un espectáculo completo de monólogos, magia, risas y música.

el espectáculo

Frente a la viralidad de sus reels, Miguel Miguel reivindica con pasión la experiencia insustituible del directo. "La gente cuando viene al teatro se piensa que viene a ver chistes y es un error... yo no conozco a nadie que haya salido y haya dicho 'me lo he pasado mejor en internet'". Con una convicción que nace de los años sobre el escenario, sentencia: "en directo no tiene nada que ver, es otro rollo, se crea un clima". Este clima único es, en su opinión, lo que define su profesión. Incluso bromea con una anécdota que evidencia esta conexión: su perplejidad ante la venta de entradas para su show en Badajoz. "Estoy un poco enfadado... han comprado todas en la zona central y han dejado los laterales libres". Con humor, lanza un mensaje al público: "compren también los laterales, que se va a ver muy bien... que se va a disfrutar igual".

Miguel Miguel

La adaptación es otra de las claves de su éxito. Para Miguel, el humor necesita un GPS que lo guíe según la geografía. "Chiste como tal, no tanto, pero sí el tipo de humor o el tipo de palabras que utilices", aclara. No sería lo mismo contar una anécdota del metro de Madrid en Badajoz que un chiste de playa en el interior. La solución reside en buscar temas universales y populares. "Yo siempre busco temas populistas, populares, costumbristas, temas que todo el mundo sepa de lo que hablo". Hablar de ser padre, por ejemplo, es un terreno seguro, pues "todos los que están allí han sido hijos". Esta conexión con lo cotidiano es el puente que salva cualquier diferencia regional y garantiza la risa compartida.

Su infancia como el pequeño de cuatro hermanos, con una diferencia de 17 años con el mayor, es un filón inagotable para sus rutinas. Lo compara con la supervivencia de un ñu "cruzando el río" en la sabana africana. "Tus padres, te van queriendo menos", bromea al describir la lógica familiar. "Cuando tienes uno, le cuidas mucho, al segundo menos... y el cuarto, igual ese niño que está andando, ¡ah! ¡Déjale que ande!". Esta dinámica se traducía en detalles como heredar una moda anacrónica. "Yo llevaba ropa de chica... llevaba hombreras. ¿Quién anda con hombreras?". Esa exposición a distintas generaciones bajo un mismo techo también moldeó su eclecticismo musical, criado con la minicadena del salón como altar sonoro compartido. "Yo he mamado música de mis hermanos... he mamado flamenco, rock, pop, la música ochentera, la música dance".

El resultado final es un espectáculo transversal que atrae a un público de todas las edades. "Ahora viene mucho público joven... vienen por sus padres, vienen en familia y se lo pasan todos perfecto", afirma. Es esta capacidad para crear un espacio de disfrute familiar, donde cada uno encuentra su propio reflejo en las historias, lo que convierte la velada con Miguel Miguel en algo más que una sucesión de chistes. Es un viaje colectivo, una catarsis cómica sobre los miedos y las certezas de la vida, que promete dejar una sola sensación entre el público de Badajoz: la de haber vivido algo único y genuino.