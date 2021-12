El 90 % de los extremeños celebrará la Navidad en familia y un 75 % también con amigos

El 90 por ciento de los extremeños celebrará la Navidad con su familia y un 75 % tiene previsto compartir alguna comida o cena con amigos, según un estudio publicado este miércoles por la Unión de Consumidores de Extremadura (UCE).



De hecho, el 60 % tiene "muy claro" que sus hábitos sociales y de consumo cambiarán estas Navidades y un 32 % vaticina que gastará más, de acuerdo con este estudio elaborado en base a más de 420 encuestas.



Según ha informado la UCE, tres de cada cuatro extremeños celebrará alguna comida o cena con amigos en las próximas fiestas navideñas, frente al 42 % que preveía hacerlo el año pasado, con un gasto medio de entre 41 y 70 euros.



Respecto a las celebraciones familiares, el panorama sigue siendo similar al de 2020, pues nueve de cada encuestados se reunirá con su familia.



Además, un 25 % de los consultados afirma que asistirá a cotillones en Nochevieja frente al 5 % del pasado año y, de los que se quedarán en casa, el 14 % ha reconocido que no saldrá por miedo a la pandemia.



En lo que a regalos se refiere y sin tener en cuenta los juguetes, un 95 % de los encuestados tiene claro que hará regalos a alguien por Navidad, dedicando un presupuesto de entre 100 y 300 euros en el 51 % de los casos y de algo más de 300 euros en el 16 %.



Respecto a los juguetes, tres de cada cuatro los regalará con un gasto medio en torno a los 120 euros.



Asimismo, un 71 % de los encuestados afirma que realizará sus compras navideñas durante diciembre y, respecto al lugar elegido para hacerlas, dependerá del tipo de artículo.



En concreto, los alimentos se adquirirán mayoritariamente en supermercados (44%) y los juguetes y regalos en las grandes superficies (con porcentajes superiores al 40%), según la UCE, que apunta que el gran despegue del comercio electrónico durante la pandemia parece "desacelerar", pues solo uno de cada tres extremeños usa internet para comprar regalos, un porcentaje que baja hasta el 17 % en el caso de los juguetes.



Respecto a la situación económica de los encuestados con respecto al año pasado, el 67 % ha afirmado que su situación económica familiar es la misma que el pasado año (en el 2020 era el 60 %), frente a un 20 % que ha confesado que es peor (30 % en 2020) y el 13 % que reconoce una mejoraría (10 % el año pasado).



Sobre la organización de los gastos, el 67 % de los encuestados no realiza ningún presupuesto de gastos previo a las compras de Navidad, frente a un 25 % que sí lo hace aunque al final acaba gastando más de lo previsto, y el 8 % que lo elabora y lo cumple.



Asimismo, un 87 % de los encuestados adquirirá algún décimo para la lotería de navidad del 22 de diciembre, de los que el 40 % gastará entre 21 y 60 euros y el 20 % entre 61 y 100 euros.



"Todo parece indicar que nos esperan unas Navidades menos caseras que las previstas el pasado año, con más celebraciones y un mayor gasto", según la UCE, que pide no descuidar las medidas de seguridad necesarias para preservar la salud y respetar la regla de las “6M” recomendadas por las autoridades sanitarias frente a la covid.