Juan Fernando Delgado: "Ni olvido ni perdono. Eso ya está en el alma de cada uno"

16 extremeños ha sido distinguidos con la Medalla de Víctimas del Terrorismo de Extremadura. Nosotros hemos hablado en Mediodía COPE Badajoz con uno de ellos, Juan Fernando Delgado Cortijo, guardia civil extremeño marcado por el terror de ETA. Bajo el brillo del honor, la voz de Delgado temblaba al evocar los años 80 en Arrigorriaga, el pueblo del asesino "Argala", histórico líder de ETA: "Ocho años con cuatro ojos: dos adelante, dos atrás. Cualquier sombra era la muerte rondando". El galardón, confesó con emoción ronca, pesa distinto al ser de su tierra: "Es donde me parieron... antes de que el destino me arrojara al infierno". Un infierno que compartió con su mujer y sus hijas de tres y un año, refugiados en una casa que casi es tragada por las bombas. "Si no es por un tejadillo...", recuerda, dejando en el aire el horror que aún lo persigue.

La actualidad también salió a colación: José Luis Barrios Martín, asesino del concejal Alberto Jiménez Becerril y su esposa Ascensión García, pisaba la calle esa semana tras cumplir sólo 27 años de los 60 que tenía de condena. Le preguntamos a Delgado por su sentimiento al conocer la noticia y su respuesta fue un puñetazo al alma: "¡Rabia inmensa! ¡Es una sinrazón que estos hijos de perra estén libres mientras mis compañeros están bajo tierra!". Su denuncia escaldó la antena, mezclando el dolor personal con la indignación colectiva, desnudando la paradoja de un sistema que honra a las víctimas mientras libera a verdugos que se jugaban a los chinos quien mataba a cada miembro del matrimonio.

"Si pudiera hablar con aquel joven que vio su destino en una pizarra de Madrid, solo le diría", le preguntamos a Delgado y solo dijo: "Cierra los ojos, coge a tu familia... y reza". La medalla también ha sido concedida a su mujer e hijas —"ellas sufrieron lo indecible"— y a otros 12 nombres grabados en el DOE. Pero ni el metal ni los discursos borran la cicatriz. Su frase final resonó por teléfono como un juramento esculpido en piedra: "Ni olvido ni perdono. Eso ya está en el alma de cada uno". El grito de un extremeño que la tierra recoge, porque el terror no prescribe, y la justicia no siempre tiene el honor como divisa.