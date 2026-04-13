Iván Moreno: el piloto pacense que desafía al karting mundial

La energía de IBERDOEX te trae la historia de Iván Moreno. Es la nueva promesa del automovilismo extremeño. Con tan solo 17 años, es el único piloto de la ciudad de Badajoz que compite en el campeonato de Extremadura de karting. Este año, su carrera da un salto cualitativo al participar también en una competición mundial, un reto que afronta con la máxima ambición.

Moreno encara la nueva temporada, que arranca el 19 de abril con la primera carrera regional, con mucha ilusión. Sin embargo, es consciente del desafío que supone medirse a pilotos internacionales. "No tengo muy claro cuáles son mis objetivos en el campeonato mundial, pero estoy seguro que va a ser algo muy muy complicado y sobre todo un reto", ha afirmado.

Un doble desafío en el asfalto

El campeonato de Extremadura consta de cuatro pruebas, dos en Cáceres y dos en Olivenza, con una media de 17 pilotos por carrera. Moreno es el único representante de la ciudad de Badajoz, un hecho que asume con orgullo. "Llevo Badajoz por bandera en cada circuito, de hecho, la llevo en el casco con mucho orgullo", explica el joven piloto.

IVAN MORENO

En paralelo, disputará las Sodi World series, una competición global con más de 21.000 pilotos. Ha elegido correr en Sevilla, Évora, Sanxenxo (Galicia) y Roma, aunque admite que el viaje a Italia es económicamente "muy complicado" y su participación dependerá de encontrar más apoyos.

Es un deporte carísimo, las inscripciones son carísimas, y con tan poco apoyo es muy difícil llevarlo" Iván Moreno Piloto Karts

La financiación es uno de los grandes obstáculos en su carrera. "Es un deporte carísimo, las inscripciones son carísimas, y con tan poco apoyo es muy difícil llevarlo", lamenta Moreno. De momento, cuenta con el "esfuerzo titánico" de su familia, pero necesitaría más patrocinadores para asegurar la continuidad de su proyecto.

De una tanda de karts a la competición

Su pasión por el motor comenzó desde niño, siendo la "oveja negra" en una familia muy futbolera. Su primera experiencia en un circuito fue casual, durante una vuelta a casa, pero el flechazo fue instantáneo y decisivo para su futuro.

Preparación y objetivos para 2024

Para rendir al máximo nivel, la preparación es fundamental. El piloto pacense entrena en el gimnasio tres o cuatro veces por semana, centrándose en fortalecer brazos y cuello para soportar las fuerzas G y la dureza de una dirección sin asistencia a más de 80 km/h.

Para esta temporada, sus metas están claras. En el campeonato de Extremadura, el objetivo es "asegurar mi primer podio". En la competición mundial, aspira a "hacer un buen papel" y terminar por encima de la mitad de la clasificación, consciente de la enorme intensidad de cada carrera.