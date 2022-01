El infectólogo Agustín Muñoz Sanz cree "temerario" abordar la covid con modelos previos de gripe

El médico y escritor Agustín Muñoz ha asegurado que es “imposible” saber cuando acabará la pandemia del covid-19 y ha tildado de "temerario" abordarla con modelos previos de gripe u otros virus y decir que esto se ha acabado dentro de tres meses, ya que este es "extraordinariamente complejo".



En declaraciones a Efe, ha apelado a aprovechar las medidas que se saben que funcionan porque “la vacuna no es una solución pero es un complemento importantísimo”.



En este sentido, ha resaltado que tiene que mandar la prudencia, y ha añadido que "los expertos y pseudo expertos deberían ser más discretos a la hora de hablar, los medios de comunicación deberían medir lo que transmiten y la población no debería estar preocupado por esto".



“Pero hay que entender esto ha cambiado la vida, probablemente, para siempre”, ha agregado.



Según Muñoz, es posible que esta variante se quede y provoque mucha infección y poca gravedad, pero nadie puede asegurar que no estén circulando ya una o dos variantes diferentes que no se sabe si serán inocuas, más suaves o más graves.



Lo que si se sabe es que tiene un millón de casos diarios en Estados Unidos o 300 millones de casos diarios en el mundo, algo “insólito” que no ha ocurrido nunca en la historia de la medicina.



Sobre si es posible que haya variantes opuestas a la omicron que puedan contagiar menos pero sean más graves ha dicho que “desde el punto de vista teórico es posible”.



Así, ha afirmado también que la mayor parte de las mutaciones "son inocuas, no ocurre nada, pero otras les van mal al virus y otras les van bien para multiplicarse más y evadir la inmunidad natural o por vacuna o ser más agresivo clínicamente.