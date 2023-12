¿Hay solución para las cancelaciones de vuelos en el Aeropuerto de Badajoz?

Es la pregunta que todo pacense o extremeño se hace estos días: ¿hasta cuándo vamos a seguir sufriendo cancelaciones de vuelos en el Aeropuerto de Badajoz? Año tras año, en esta época del año, cuando las nieblas son habituales, se suceden las cancelaciones, los retrasos y las incidencias. En lo que va de 2023, se han cancelado casi medio centenar de vuelos por este motivo.

Lo más sangrante es que, en estas fiestas, ya sumamos más de diez incidencias. Lo que ha provocado que el avión extremeño vuelva a estar en el candelero, en pleno centro del debate político regional: entre quienes defienden la situación del Aeropuerto y quienes piden soluciones.

En COPE Extremadura hoy intentamos analizar precisamente eso: posibles soluciones. Y lo hacemos con una voz autorizada, la de la ingeniera aeronáutica pacense Marina Mangut.

Lo primero que debemos hacer es tener en cuenta que el tráfico del Aeropuerto de Badajoz es limitado más allá de los vuelos que son OSP (Obligación de Servicio Público). Esa es la base de todo. A partir de ahí, tenemos claro que el problema es la niebla. Y para combatir la niebla se usa, evidentemente, un sistema antiniebla, el ILS. Badajoz cuenta con un ILS de nivel 1, el más bajo posible. El más alto es el 3.

A más nivel del ILS, menos visibilidad necesita el avión para aterrizar. Por ejemplo, con el ILS actual, el avión que llega a Badajoz necesita 500 metros de visibilidad para hacer un aterrizaje seguro, algo que es casi imposible en una mañana de niebla. Es por ello que muchas voces apuntan a mejorar ese ILS hasta el nivel 3, que, sin duda, solucionaría el problema. Pero, como apunta Mangut, hay inconvenientes.

El primer inconveniente es que las aeronaves que llegan a Badajoz están actualizadas a un nivel 2, no a un nivel 3. Pero el segundo y más importante es que pasar del nivel 1 al 3 implicaría una inversión enorme, de en torno a los 4.000.0000€: "No está justificada una inversión así, no salen las cuentas", apunta Mangut.

De hecho, el Gobierno dejó claro en su día que no tenía previsto mejorar el ILS. Por tanto, el escenario podría apuntar a un ILS nivel 2, que rebajaría los metros de visibilidad de 500 a 300, algo que tampoco solucionaría el problema definitivamente. Podría aliviarlo, claro, pero no remediarlo.

Con todo, salvo milagro, Badajoz va a seguir sufriendo cancelaciones en sus vuelos hasta que pase esta época del año. La solución es cara e inviable. Y el parche, que no la solución, tampoco parece que esté en la cabeza de nadie. Otra opción a la que apuntan algunas voces es hacer que los aviones duerman de Badajoz y no al revés.