Funcionarios de Alburquerque cortarán el tráfico ante el impago de nóminas

Los trabajadores municipales de Alburquerque afectados por los impagos de sus nóminas cortarán al tráfico la carretera EX-110 como medida de protesta ante la "insostenible situación" por la que atraviesan.



Autorizada por la Delegación del Gobierno en Extremadura, la protesta se llevará a cabo a la entrada del municipio, entre las nueve y las once de la mañana, con cortes de tráfico cada quince minutos.



La desesperación crece entre los doscientos trabajadores del Ayuntamiento de Alburquerque que acumulan numerosos meses sin cobrar sus nóminas, hasta once salarios en algunos casos, por lo que los funcionarios han decidido incrementar la "intensidad" de sus protestas.



"Pocas veces se ha atentado en la España democrática de forma tan desmesurada contra unos trabajadores públicos", han afirmado en un comunicado.



"Seguimos esperando respuestas, esta vez de las administraciones provincial y regional, porque de la local ya no esperamos nada", han aseverado.