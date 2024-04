Comienzan dos jornadas de trabajo impulsadas por UNINDE y su proyecto universitario privado

Un centenar de personas ha participado este martes en la primera de las dos jornadas de trabajo de la cumbre 'Reimaginemos el Futuro: Universidad, Empresa y Sociedad', con la que el grupo Global Academic Network (GAN) trata de impulsar UNINDE, su proyecto universitario en la región, que ha sido presentado a su vez a autoridades e instituciones locales.



Impulsado por la red universitaria internacional GAN y ORP Internacional, el edificio Siglo XXI de Badajoz ha acogido la cita inaugural con el rector de la Universidad Autónoma de Chile y representante de GAN, Teodoro Ribera Neumann.



Ribera Neumann ha resaltado el proyecto universitario en la región como “la carta elegida” para encarar los desafíos que deben afrontar en el futuro la universidad y la empresa, ha expuesto UNINDE en nota de prensa.



En la conferencia inaugural ha analizado el escenario actual de Extremadura, en el que cuatro de cada diez extremeños estudian en otra región.



“La generación del conocimiento genera crecimiento económico y social, y por eso es esencial retener el talento y atraer también el talento”, ha señalado el rector chileno, que ha situado el proyecto que abanderan en la región como una de las llaves de la solución al problema de la pérdida de talento que no encuentra su sitio en el actual marco universitario.



A su juicio, la apertura de una universidad "no es la solución al problema, pero sí es una parte de la solución para que la población no emigre a otras universidades privadas y que luego no vuelva nunca".



Su intervención ha estado precedida por la del director de UNINDE en Extremadura, Antonio Rubio, que ha situado la jornada de análisis como “la primera vez que de manera pública ratificamos que estamos tramitando la instalación de una universidad privada en la región” y ha puesto en valor el respaldo de GAN.



En opinión de Rubio, Extremadura se sitúa "sistemáticamente" a la cola en numerosos indicadores, algo contra lo que hay que luchar "de la forma que mejor lo podemos hacer, a través del conocimiento".



"Venimos a complementar y a completar la oferta académica actual de la universidad pública, no venimos a competir”, ha enfatizado sobre el proyecto.



En la inauguración ha participado también el director territorial de Ibercaja, Roberto Ledesma, que ha destacado la capacidad del proyecto universitario de UNINDE que impulsa GAN por su deseo de “sumar y a sumar mucho en esta región y con el futuro de los jóvenes”.



La primera jornada ha contado con las ponencias del director del Barcelona Supercomputing Center España, Mateo Valero, para hablar sobre ‘La Supercomputación y la inteligencia artificial al servicio de la sociedad’; la científica de datos Tetiana Klymchuk, con la charla ‘Tejiendo el futuro laboral con la Inteligencia Artificial’ y Javier Peman, con ‘El momento Iphone de la IA’.



Este miércoles el evento continúa a las 13:00 horas con un panel de expertos que debatirán sobre el futuro de la universidad, la empresa y la sociedad; además de las conferencias de Fabia Silva, quien hablará sobre 'Cómo la Inteligencia Artificial está cambiando la educación' y Ana Fernández, que abordará en su ponencia qué es ‘Emprender en un mundo de tres ceros’.



La jornada de trabajo ha comenzado con un desayuno en Mérida en el que GAN ha presentado a las autoridades e instituciones locales el proyecto universitario en el que trabaja en Extremadura.