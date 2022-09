Colisiona un tren con 161 pasajeros con un camión en Talavera, sin heridos

Un tren de la línea férrea convencional Madrid-Badajoz, que cubría el trayecto Sevilla-Badajoz-Madrid, ha chocado este lunes con el remolque de un camión en un paso a nivel ubicado en Talavera de la Reina (Toledo), sin que haya habido heridos entre los 161 pasajeros.



Según han informado a Efe fuentes del servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha, la colisión se ha producido a las 18.22 horas en un paso a nivel que cruza la línea Madrid-Badajoz a la altura del kilómetro 3 de la carretera autonómica CM-4101, dentro del término municipal de Talavera de la Reina.



El choque no ha producido ningún herido entre el personal ferroviario ni entre los 161 pasajeros que viajaban en el convoy, ni tampoco ha causado heridas al conductor del camión, aunque la locomotora ha quedado dañada y fuera de servicio.



Debido a esta circunstancia, el convoy no ha podido continuar el viaje, por lo que los 161 pasajeros permanecen en el lugar a la espera de lo que decida hacer Adif, que probablemente los traslade en autobús, ha indicado el 112.



Aunque en principio no ha habido heridos, hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia de forma preventiva, por si fuera necesario atender a alguno de los pasajeros, así como agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Talavera de la Reina.