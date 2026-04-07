El centro de Badajoz sigue transformándose: obras en las calles Vasco Núñez y Felipe Checa
El Ayuntamiento de Badajoz anuncia cortes de tráfico en Vasco Núñez y el inicio de la renovación del pavimento en varias vías del centro de la ciudad
José Luis Lorido
Badajoz - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
La actuación en la calle Vasco Núñez de Badajoz avanza este martes, día 7, con el inicio de la colocación de adoquín de granito, una vez finalizada la renovación en el lateral del Paseo de San Francisco. Estos trabajos se enmarcan en la obra de renovación de acerado en el Casco Antiguo y el entorno del paseo de San Francisco, dentro del Plan Provincial de Grandes Ciudades.
Según ha informado el Ayuntamiento de Badajoz en una nota de prensa, el avance de las obras impedirá el acceso a la calle Vasco Núñez. No obstante, se permitirá el acceso hacia Alonso de Celada a través del lateral del paseo para facilitar la circulación en la zona.
Nuevas zonas de actuación
Paralelamente, esta semana también arrancará la obra de renovación del pavimento en la calle Felipe Checa, a la altura de las escaleras de acceso a Juan Carlos I. El plan de mejora del consistorio continuará posteriormente por otras vías céntricas, como las calles Muñoz Torrero y Meléndez Valdés.
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.
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