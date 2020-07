Badajoz tiene 109 casos confirmados activos y 683 contactos en seguimiento en 8 brotes

La mascarilla es obligatoria en Badajoz, al igual que en toda la comunidad autónoma. Se nota. Se nota ahora más que en los peores momentos del Estado de Alarma. También es verdad que en esos momentos todavía resonaban los comentarios seudojocosos del Consejero de Sanidad, José María Vergeles, acerca del uso de las mascarillas.

Ahora, cuando uno sale por las calles pacenses, la quirúrgica, la fffp2, la N95, la higiénica decorada... se ven muchas muchísimas mascarillas. Hay quien no la lleva, claro está, pero es señalado, casi como el que no va disfrazado en las calles del centro durantelos Carnavales. "Le he dicho que aquí no entraba sin la mascarilla", "que no, que la mascarilla en el codo no nos vale"... advertencias que me han trasmitido que han tenido que hacer en varios locales (una farmacia, una gasolinera y una tienda de proximidad) esta tarde. Por lo menos ya hay una conciencia.

También hemos podido comprobar (mediante un vídeo llegado a nuestra redacción) como se sancionaba a una pareja joven que insistía ante la Policía en no ponerse la máscarilla.

Pero todavía queda mucho. Hay que extender su uso hasta hacerlo total para bajar totalmente los contagios que hoy han descendido en número. De los 49 del sábado, cifra que llegó a crear una alarma social desaforada, los 19 confirmados por PCR del domingo, los 13 de ayer, hoy 9... la cifra baja pero hay que recordar que en la mayoría de los casos las infecciones se producen porque se relajan las medidas de seguridad.

DOS BROTES MÁS

En espera de más detalles de los dos focos en los que se han agrupado los casos de hoy, este es el estado hoy mismo de los ya existentes:

BROTE 1: fue el originado en una fiesta privada en una nave del extrarradio de la capital (extendido hasta Mérida y Villafranca de los Barros). Tiene seis casos activos, dos contactos en seguimiento y se han dado un total de 107 altas epidemiológicas

BROTE 2: descubierto a través del análisis de una trabajadora que se incorporaba a un centro de mayores. Un caso activo, cero contactos y 53 altas.

BROTE 3: un agrupamiento familiar de Suerte de Saavedra, en el que se llegó a burlar la cuarentena. 14 casos activos, 15 contactos en seguimiento y 49 altas.

BROTE 4: tuvo su origen en una guardería de Pardaleras. Cuenta con 48 casos activos (incluidos 5 de hoy), 195 contactos en seguimiento y siete altas.

BROTE 5: un viaje a Sesimbra. 12 casos activos (incluidos 3 positivos de hoy), 75 contactos en seguimiento.

BROTE 6: un grupo de preadolescentes. 17 casos activos y 184 contactos en seguimiento.

BROTE 7: tres casos activos y 31 contactos en seguimiento.

BROTE 8: ocho casos activos (incluido 1 de hoy), 41 contactos en seguimiento.

Además, los casos no asociados a brotes registran 31 casos activos y 205 contactos en seguimiento.

Los primeros brotes evolucionan de manera favorable y el resto están acotándose de manera adecuada por parte de la dirección de salud del área. En números totales, el área de salud tiene 140 casos positivos activos y 888 contactos en seguimiento. Hay 515 pacientes curados.