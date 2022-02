Badajoz comenzará en abril un plan para eliminar los chicles en las aceras

El Ayuntamiento de Badajoz iniciará en abril una iniciativa para acabar con los chicles en las aceras, a través de tres máquinas que los eliminan con rapidez con la aplicación de vapor.



El concejal de Limpieza, Alejandro Vélez, ha explicado a Efe que tras salir a licitación el concurso y contratarse, las máquinas ya se están fabricando y el objetivo es recepcionarlas en unos dos meses.



Una vez que se disponga de la maquinaria, se llevará a cabo un curso destinado a los operarios, y será a partir de ahí cuando se determinen las primeras zonas de actuación, a tenor de los espacios con más acumulación de chicles.



En este sentido, el edil ha citado zonas como la avenida Sinforiano Madroñero y la calle Zurbarán, en las que los espacios de soportales cuentan con gran acumulación de chicles, además de la plaza de Conquistadores o la barriada de Suerte de Saavedra.



En el caso de Suerte de Saavedra, ha recordado que fue el barrio elegido para llevar a cabo las pruebas de las máquinas, el pasado mes de octubre, que resultaron satisfactorias.



“No obstante, en todos los barrios se encuentran zonas determinadas con esta problemática, por lo que se actuará en toda la ciudad”, ha dicho.



Estas máquinas suprimen los chicles con rapidez, al desincrustarlos y desintegrarlos, con lo que se evitan las laboriosas tareas actuales para luchar contra esta suciedad.



El edil ha afirmado que este sistema la maquinaria no solo quitará chicles, ya que también suprimirá otro tipo de manchas que se generan en el acerado.



Vélez ha recordado que el proyecto estaba contemplado en el plan de impulso del pasado ejercicio, pero los plazos administrativos no han podido permitir contar con las máquinas antes, ya que se tuvo que esperar hasta el 13 de diciembre pasado para firmar el contrato.



“Los plazos administrativos son los que son, de ahí por ejemplo que fuese tan necesario también aprobar la renovación del servicio de limpieza con antelación, pues las máquinas no llegan de un día para otro una vez que se obtiene el respaldo a una toma de decisión”, ha dicho.



El plan de impulso reservó una partida de 150.000 euros para esta iniciativa.