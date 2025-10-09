Poesía y música a beneficio de los más necesitados. "Para muchas personas, Cáritas es como una madre"

Emoción y sentimiento en torno a la figura más importante, única e irrepetible en la vida de una persona: la de la madre.

Es el hilo conductor de "MADRE", el espectáculo que a las 20,30 horas de este jueves llenará de poesía y música el Antiguo Casino de Ciudad Real y, además, con carácter solidario.

Espectáculo que surgió del libro del mismo nombre, obra del periodista y escritor puertollanense Manuel Juliá, que según nos ha contado en COPE "es un mensaje hacia la sociedad, en el sentido de concepción máxima del amor, que es la concepción de una madre".

Se trata de texto en prosa poética que cuentan momentos en los cuales lo que fundamentalmente bulle es el amor. El amor entre una madre y un hijo, el amor entre hermanos... Manuel Juliá

"con shuarma me une la sensibilidad a la hora de componer"

Una amistad común, con el poeta y escritor Benjamín Prado, fue lo que conectó a Manuel Juliá con Shuarma, nombre artístico de Juan Manuel Álvarez, muy conocido por haber sido el vocalista del grupo "Elefantes".

"En un acto poético que tuvo Benjamín, creo que fue en Almagro, nos conocimos, estuvimos charlando y nos recomendamos nuestra obra" nos explica Juliá. "Él había leído cosas mías, y entonces llegamos a la conclusión de que teníamos una sensibilidad parecida, entendiendo que son los sentimientos los que nos marcan. Entonces, a través de esa realidad común, un día en una reunión de amigos, yo leía algo y él intentaba poner una canción relacionada con el texto que yo estaba leyendo... y después de varios textos la gente dijo ¡aquí tenéis ahí un espectáculo! Y así surgió todo".

COPE Ciudad Real Manuel Juliá

Cáritas, la "madre" de muchas personas necesitadas

Aparte de la calidad del espectáculo en sí mismo, el fin no podría ser más encomiable, ya que todo lo recaudado con las entradas, a un precio único de 3 euros, irá destinado a Cáritas Ciudad Real.

"Para mí un honor poder colaborar con ellos, porque es también un reconocimiento a su labor efectiva y eficaz en ayudar a gente que, si no fuera por ellos, no les atendería nadie" asegura Juliá.

Además, hay una anécdota que hace que el espectáculo cobre, si cabe, aún más sentido.

"Lola, la secretaria general de Cáritas Ciudad Real, me contaba que cuando recibió nuestra propuesta de hacer este espectáculo en beneficio de la organización, le acababa de decir un inmigrante que vosotros, Caritas, sois nuestra madre".

Cáritas como "madre" de muchas personas "vulnerables y olvidadas por la sociedad" y un espectáculo, "MADRE", que habla del amor más "puro, desinteresado y paciente" que puede existir.

Una unión perfecta, como la de Manuel Juliá y Shuarma, de la que se puede disfrutar esta tarde adquiriendo tu entrada en globalentradas.com.