El Don Bosco de Badajoz asombra al ser Bronce en el España de Fútbol Playa

Imposible, pensaría cualquiera. ¿Un club de Badajoz -a 200 km del mar más cercano- entre los 3 mejores de España en fútbol playa? Pues los cadetes del CP Don Bosco lo han logrado en Rota y Chipiona, dejando boquiabiertas a las grandes canteras costeras de Murcia, Melilla, Andalucía y Valencia. "¿En serio sois de Badajoz?", les preguntaban incrédulos los rivales mientras estos chicos de 16 años, curtidos en parques de tierra, avanzaban como primeros de grupo y tumbaban campeones regionales. Su arma: un balón, arena prestada, y una convicción feroz. "Denos un balón y arena... nosotros hacemos el resto", parecían decir.

Detrás del milagro hay 4 años de locura épica: un entrenador visionario y padres rebeldes que, hartos de veranos sin fútbol, crearon una sección de beach soccer... ¡sin playa! Entrenaron con portones marcados por chanclas en el parque del Guadiana, soportando 40°C, y viajando a sus costa para torneos en Huelva o Portugal. Sin cantera de élite ni recursos, convirtieron las limitaciones en su seña: mientras otros jugaban en la orilla, ellos forjaron carácter en tierra firme. Tres veces consecutivas en el Nacional, varios jugadores en la selección extremeña, y goleadores en el podio nacional... todo con los pies descalzos como bandera.

Ahora, tras el bronce histórico, estos cowboys de la arena tienen un dilema: "Las botas de fútbol 11 nos pesan", confiesan. Para ellos, la liga tradicional es solo "pretemporada" para esperar mayo... y volver a sentir la arena. Su proeza no es solo un podio: es un grito al país de que el talento nace donde hay pasión, aunque no haya mar. Porque Badajoz no tiene pleamar ni bajamar, pero tiene mareas de coraje.