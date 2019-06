El capitán no continuará en el CD Badajoz

José Ángel González tras tres temporadas en el CD Badajoz, no renovará, y por lo tanto no seguirá como jugador en el CD Badajoz. El centrocampista de 34 años del club deja la disciplina pacense tras haber disputado este año 27 partidos, 12 de ellos de titular.

José Ángel, emblema estos últimos años, y canterano del club, se despedía con estas palabras en su Facebook.

Llegó la hora de decir adiós como futbolista y capitán de mi club, me siento liberado y con la tranquilidad de haber cumplido el objetivo que me marqué cuando volví a casa. Después de estos años llenos de éxitos y sabiendo lo que hemos vivido ahí dentro quizás esperaba una despedida diferente pero solo recibí las palabras de Virginia como siempre, la mejor, y “el mister no cuenta contigo” del director deportivo, (estando todos en las oficinas del club). Esto es el fútbol y la vida... mucho sufrimiento para tan pocos días felices pero esos pocos días nunca los olvidaré. Lo mejor de todo, haber sido capaz de conseguir que gente que no tiene nada que ver con Badajoz hayan sentido estos colores como suyos y se hayan sentido identificados con esta ciudad y esta afición. El respeto y cariño que me llevo de todos los compañeros me hacen eternamente feliz y es lo que me llevo.

Badajoz, gracias por todo vuestro cariño siempre , se va el jugador pero vuelve el aficionado , desde ya deseando sacar el abono para ver cumplir el objetivo del primer puesto y el ascenso.

El club de momento no ha hecho nada oficial en sus canales oficiales, pero se espera que en el día de hoy comunique las nuevas bajas. Los aficionados en redes sociales se han expresado con palabras de cariño ante las palabras de despedida del capitán pacense.