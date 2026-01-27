La realidad virtual y la animatrónica permiten viajar al Jurásico en una exposición única en Badajoz

Este fin de semana es posible viajar 65 millones de años en el tiempo para escuchar el rugido de un T-Rex sin salir de Badajoz. La exposición Criaturas Jurásicas llega a IFEBA con una espectacular muestra que incluye más de 40 dinosaurios, muchos de ellos a tamaño real y con movimiento, realidad virtual y actividades para toda la familia, tal como ha presentado Melanie Muñoz en COPE Badajoz.

Exposición

La responsable de comunicación de la muestra ha explicado que la exposición ya ha sido vista por más de 400.000 espectadores en toda España. "Estamos muy contentos de todo nuestro recorrido", ha señalado Muñoz, destacando la gran aceptación que tuvieron recientemente en Villanueva de la Serena y las "muchísimas novedades" que traen a Badajoz.

Un viaje inmersivo y didáctico

Melanie Muñoz describe la muestra como "un recorrido jurásico", una especie de museo itinerante con multitud de actividades interactivas. El objetivo es que tanto los más pequeños como sus padres "se diviertan y, sobre todo, aprendan", convirtiendo la visita en una experiencia completa.

El primer objetivo es que los niños aprendan, aunque, según Muñoz, los visitantes más jóvenes ya llegan muy preparados. "La verdad que alucino cómo niños tan pequeños, de incluso 3 años, se saben los nombres de todos los dinosaurios, es algo alucinante", ha confesado.

Del T-Rex a la pionera realidad virtual

La gran estrella de la exposición es el Tyrannosaurus Rex, un dinosaurio animatrónico de 15 metros que se mueve, ruge y respira, siendo uno de los más grandes de España. Según la responsable de comunicación, con estas figuras los más pequeños sienten que "básicamente, deben cobrar vida a su dinosaurio favorito".

Aunque lo cuente, hay que vivirlo" Melanie Muñoz Responsable de comunicación

La principal novedad es la zona de realidad virtual, una característica que convierte a ‘Criaturas Jurásicas’ en la única exposición de dinosaurios en España que cuenta con esta tecnología. Muñoz la describe como una experiencia inmersiva al completo a través de un videojuego que transporta a los visitantes al mundo jurásico. "Aunque lo cuente, hay que vivirlo", ha insistido.

Actividades para pequeños paleontólogos

Además de los dinosaurios, la muestra cuenta con una zona de paleontología con areneros para que los niños puedan desenterrar esqueletos de dinosaurios. La oferta se completa con una zona de dibujo, un cine con documentales y cortometrajes de animación, y una colección de réplicas de fósiles y cráneos.

Ven cobrar vida a su dinosaurio favorito" Melanie Muñoz Responsable de comunicación

Para los más atrevidos, existe una zona 'rider' donde se puede montar en un dinosaurio animatrónico y una zona de castillos hinchables tematizados. Melanie Muñoz ha asegurado que para el equipo "es un placer hacerlo, porque solamente ver lo felices que están los peques es algo maravilloso".

Criaturas Jurásicas

La exposición ‘Criaturas Jurásicas’ estará abierta en IFEBA este sábado y domingo en horario de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00. Las entradas pueden adquirirse en la web criaturasjurasicas.com o en la taquilla física, con un precio de 8 euros para adultos y 6 euros para niños.