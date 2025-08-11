Los mayores expertos en dinosaurios del mundo viajarán a este pueblo de Burgos en uno de los congresos más importantes sobre la materia

¿Sabías que en un pequeño pueblo de Burgos, en pleno medio rural de Castilla y León, se está haciendo ciencia de primer nivel sobre dinosaurios? Pues sí, Salas de los Infantes vuelve a ser este año la capital española de la paleontología.

Del 3 al 6 de septiembre de 2025 se celebran las X Jornadas Internacionales sobre Paleontología de Dinosaurios y su Entorno, un congreso único en España que reúne a los mejores especialistas y las últimas investigaciones científicas.

el congreso de dinosaurios más importante de españa

Estas jornadas constituyen el único congreso dedicado a dinosaurios que se celebra de forma periódica en España, con la presencia de más de 50 estudios científicos y un gran cartel de conferenciantes.

Los participantes mostrarán y debatirán sobre los últimos avances en paleontología de dinosaurios. Allí se darán cita personalidades como José Luis Carballido, un paleontólogo argentino que ha descrito el mayor dinosaurio del mundo hasta ahora conocido, el 'Patagotitán'. Recibe este nombre porque fue descubierto en la Patagonia.

En este pueblo de Burgos, Salas de los Infantes, se darán cita profesionales y jóvenes investigadores españoles, equipos de universidades, museos y centros de investigación internacionales de países como Reino Unido, Canadá, Estados Unidos o Argentina.

un evento diseñado para el público general

Pero no es solo un congreso para especialistas. Y es que el público también va a poder disfrutar de conciertos, conferencias abiertas y hasta una excursión geo-paleontológica por la zona. Un plan perfecto para acercarse a la ciencia de forma divertida y cultural.

Eso sí. Desde el Museo de los Dinosaurios han vuelto a poner el grito en el cielo ante la falta de apoyo por parte de la Junta de Castilla y León. De hecho, esta campaña de verano no se han realizado excavaciones en los yacimientos de Torrelara. La falta de financiación no permite analizar los restos que allí se encuentran.

Hay que recordar que este museo cuenta con una gran importancia por sus hallazgos, entre ellos 'El Vegagete', el dinosaurio más pequeño del mundo.