La Federación Extremeña de Caza responde a Podemos Extremadura:”¿ No hay castigo para políticos mentirosos?”

El sector cinegético vuelve a saltar a la palestra. Esta vez por la petición que ha realizado Unidas por Extremadura al gobierno de Fernández Vara al que ha exigido que deje de apoyar económica y políticamente la enseñanza de la caza en los centros educativos de la región. La formación morada ha lamentado que, desde la Junta, se subvencione con 5.000 euros a FEDEXCAZA para promocionar la actividad cinegética entre alumnos de 5º y 6º de primaria dentro del programa PROADES.

FEDEXCAZA ha elaborado un comunicado donde muestra su perplejidad ante la pregunta formulada por el diputado Joaquín Macías en la Comisión de Educación y Empleo, en la que la formación ha lamentado que desde la Junta se subvencione a Fedexcaza. El comunicado dice así:





Una vez más Podemos Extremadura utiliza la mentira, las manipulaciones y las medias verdades para atacar a una gran parte del mundo rural. Nuevamente se centran en el colectivo cinegético y utilizan vilmente su exigua representación en la Asamblea de Extremadura para enturbiar el debate parlamentario en beneficio propio y contra los intereses de miles de familias y cientos de empresas de la región.

Podemos, o Unidas Podemos, o Unidas por Extremadura -ya ni sabemos cómo se llaman por sus múltiples intentos de blanquear su desprestigiada marca- se llena la boca hablando de defender el mundo rural y luego se olvida de la realidad de nuestra tierra. Como si echarse una foto y colgarla en su muro supusiera la defensa o al menos empatía con el pueblo extremeño. Para eso, deberían conocer que una reciente encuesta de GAD3 señala que el 70% de los extremeños considera que la caza es necesaria y que contribuye a la economía de las zonas rurales.

Pero, ¿qué les importa a ellos la realidad? ¿De verdad conocen la idiosincrasia del pueblo extremeño? Hablan y hablan de la importancia del mundo rural al mismo tiempo que los ministerios “podemitas” de Garzón y Belarra ponen encima de la mesa leyes que suponen la mayor amenaza de la historia para el futuro de la ganadería, de la caza y de todas nuestras tradiciones y actividades productivas. Porque, que no nos engañen más, Podemos es un partido creado en las ciudades y para las ciudades que solo se acuerda de los pueblos cuando llegan las elecciones.

Hablan de respeto, de derechos… pero lo que proponen es prohibir que los colegios extremeños tengan la LIBERTAD de elegir qué proyectos de PROADES (Promoción y Ayuda al Deporte Escolar) quieren impartir en sus aulas. Ya sabemos que el respeto y los derechos solo los quieren para ellos mismos, por sus frutos los conoceréis (Mateo 7:15-20).

¿Que ‘Caza y Naturaleza’ es el proyecto más elegido año tras año? Pues entonces prefieren que no haya libertad y que no esté disponible el deporte con más federados en Extremadura (el tercero en España). Y si hace falta mienten y se inventan cuáles son los contenidos que se imparten.

¿De verdad no hay castigo para los políticos mentirosos? ¿No hay manera de que asuman su responsabilidad y se vayan a casa cuando engañan a la gente? ¿Para qué queremos una sociedad libre que pueda elegir cuando pueden ellos imponer sus ideas y sus dogmas a todos los extremeños, aunque sean una minoría?

Lo que ocultan, lo que no cuentan, es que en el PROADES lo que hace el Gobierno regional (y se lo agradecemos) es ofrecer a los centros y a los pequeños la oportunidad de acercarse al deporte federado más practicado en la región. Les guste a ellos o no. Porque ellos no son nadie para imponernos a todos sus dogmas y sus ideologías, para decidir por nosotros lo que está bien y lo que no. La Junta de Extremadura no hace otra cosa que dar participación a la sociedad extremeña en una actividad deportiva imprescindible para nuestra economía y para la conservación de nuestros espacios naturales.

Esperamos que esa gran mayoría de extremeños que quiere vivir en libertad y que apoya y respeta a los cazadores no vuelva a dejarse engañar por esos discursos que nos intentarán colar de nuevo se acerquen las elecciones.

Menos engañar. Menos mentir. Menos manipular. Y más respetar la cultura, la idiosincrasia, y libertad del pueblo extremeño.