El Huesca estalla contra el VAR y denuncia lo ocurrido frente al Almería que decidió el partido

La SD Huesca ha emitido un comunicado oficial en el que expresa su “profundo malestar y preocupación” por la actuación arbitral en su último partido contra el Almería (1-3). El club denuncia un “uso fraudulento” de la herramienta del VAR en la jugada del penalti que supuso el 1-2, una acción que condicionó por completo el debut de José Luis Oltra en el banquillo y que aleja al equipo a cinco puntos de la permanencia.

La polémica se desató tras la publicación del audio de la conversación entre la colegiada del encuentro, Marta Huerta, y el árbitro de la sala VOR, Oliver de la Fuente. La jugada, una caída en el área de un delantero del Almería ante Iñigo Piña, fue revisada durante más de seis minutos.

El audio de la polémica

En la grabación se aprecia cómo la árbitra principal duda de la existencia de penalti e interpreta que es el atacante quien busca el contacto con el defensa. “Para mí, el movimiento que hace es, el delantero va hacia la pierna del defensa, ¿vale?”, asegura Huerta durante la revisión en el monitor.

Sin embargo, la “insistencia y valoración subjetiva continua” desde el VOR, como denuncia el club, acabó provocando que la colegiada señalara la pena máxima. Varios analistas han criticado que el VAR sobrepasó sus funciones, ya que su protocolo indica que solo debe intervenir en errores “claros, obvios y manifiestos”. “No se puede coaccionar al árbitro principal, simplemente está para orientar”, se comentó en el tertulión azulgrana que analizó la jugada.

El comunicado del Huesca

En su queja formal, la SD Huesca argumenta la “inexistencia de error claro y manifiesto” y la “vulneración de la autonomía arbitral”. El club considera paradójico que una acción calificada como obvia requiera una deliberación tan prolongada. Para algunos tertulianos, a la colegiada “le faltó personalidad” para mantener su criterio inicial frente a la presión recibida.

Finalmente, el Huesca afirma que este tipo de actuaciones suponen una “alteración de la integridad competitiva”, generando una gran preocupación a solo once jornadas para el final de la liga.

Una situación deportiva crítica

Esta controversia arbitral llega en el momento más delicado de la temporada para el conjunto oscense. La derrota mantiene al equipo en puestos de descenso, ahora a cinco puntos de la salvación, y empañó las posibles mejoras vistas en la primera parte bajo la dirección del nuevo técnico. El propio Oltra reconoció errores en los cambios, como quitar a Portillo.

A pesar del complicado panorama, el equipo recupera para el crucial partido del próximo sábado ante el Granada a los lesionados Jesús Álvarez, Enol Rodríguez y Liberto Beltrán, que ya se entrenan con normalidad. Por el contrario, Toni Abad y Joaquín seguirán siendo baja.