Badajoz avisa a los vecinos de Gévora de una posible evacuación por la crecida del río

El Ayuntamiento de Badajoz ha prevenido a los vecinos de la pedanía de Gévora ante una situación de crecida que podría conllevar una posible evacuación total o parcial. La advertencia se centra especialmente en la zona baja, que ya resultó afectada durante la borrasca Efraín en 2022. De momento, ya se ha procedido al desalojo de 36 personas de las casas aisladas de Gévora y Valdebótoa, que han sido trasladadas al albergue El Revellín de Badajoz.

Posible empeoramiento por la tarde

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha explicado que la previsión de la Confederación Hidrográfica del Guadiana es que durante la tarde "se produzcan nuevas incidencias y la situación puede agravarse". Aunque el pico máximo de la crecida del río Gévora estaba previsto para las 12:00 horas, las autoridades se mantienen preparadas para actuar donde sea necesario.

La situación puede puede agravarse, puede ir un poquito a peor" Ignacio Gragera Alcalde de Badajoz

Como medida de precaución, se ha suspendido la actividad lectiva y evacuado los centros escolares de Gévora, el IESO Colonos y el CEIP De Gabriel, así como el colegio de Valdebótoa. También se ha comunicado al centro de educación especial Los Ángeles y a Aprosuba la situación de riesgo para que tomaran las medidas oportunas.

Actuaciones y zonas bajo vigilancia

Durante la madrugada, los servicios de emergencia han tenido que proceder al rescate de una familia en la zona de Los Lebratos (carretera de Valverde), que en un principio se resistía a abandonar su vivienda. "Finalmente, nos solicitaron ese desalojo porque, obviamente, el agua estaba cerca de las casas, tal y como les advertimos", ha detallado Gragera.

Se mantiene la vigilancia en múltiples puntos, como las casas aisladas de Gévora y Valdebótoa, la Dehesilla del Calamón, el entorno de la carretera de Sevilla (Campomanes) y el Rincón de Caya. También se vigilan los posibles desembalses en el pantano de Villar del Rey y el caudal del río Guadiana, que ha alcanzado los 1.200 metros cúbicos por segundo, aunque no se prevén problemas en la ciudad de Badajoz.

El alcalde ha hecho un llamamiento a la precaución de los vecinos para "no transitar por riberas y ríos solo por curiosidad".

No transitar por riberas y ríos solo por curiosidad" Ignacio Gragera Alcalde de Badajoz

El dispositivo de emergencias, en el que colaboran Ayuntamiento de Badajoz, Junta de Extremadura, Delegación del Gobierno, Guardia Civil, Policía Nacional, Bomberos y Protección Civil, tiene recursos habilitados como el albergue El Revellín y el multiusos de Gévora. Gragera ha asegurado que si la situación se agrava, se solicitará autorización para "desalojos obligatorios", aunque espera que no sea necesario llegar a ese extremo.