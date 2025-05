¿Cuál es la situación del regadío de Tierra de Barros?

La comisión de investigación del regadío de Tierra de Barros avanza con las primeras comparecencias de las más de 70 personas que pasarán por este órgano de la Asamblea de Extremadura. Mientras que los partidos políticos siguen con el fuego cruzado en torno a un proyecto del que se lleva hablando desde hace 15 años, nos preguntamos cuál es su situación, cuando vamos camino de cumplir el primer semestre de 2025.

Podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que el regadío está en punto muerto. Hace unos meses, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, anunció que se dotaría el proyecto con 20 millones de euros para este año, pero ese anuncio se hizo antes de que los presupuestos para 2025 quedaran en saco roto. Están prorrogados los de 2024 y, de momento, no ha habido ninguna modificación de crédito para dotar con esa cantidad una partida.

¿Cuánto cuesta el regadío?

El coste se ha disparado: inicialmente eran 195 millones de euros iniciales, luego, 250 y ahora, 350 millones de euros. No obstante, está pendiente una última valoración que ha encargado la Junta para firmar un nuevo convenio con los regantes, toda vez que se ha reducido el número de hectáreas desde las 15.500 iniciales hasta las 10.500 por la renuncia de agricultores. Hay 3.500 hectáreas en reserva, pero no están incluidas en la Declaración de Impacto Ambiental que se aprobó en su momento, por lo que, para incluirlas, posiblemente -está por ver-, haya que tramitar una nueva DIA.

Comisión de Investigación del regadío de Tierra de Barros

Confederación del Guadiana ha aclarado a la Comisión Europea algunas cuestiones sobre la masa de agua y el acuífero de Tierra de Barros

Sobre la financiación, la Unión Europea afirma que el proyecto no cumple con la normativa europea en varias áreas claves, incluida la directiva marco del agua. No obstante, el consejero Ignacio Higuero afirmó en enero de este año que se había aclarado a la Comisión Europea, como había solicitado a CHG, el impacto del regadío sobre la masa de agua y el acuífero de Tierra de Barros. Además, el Gobierno nacional no está por la labor. Aunque lo declaró de interés general, no lo dotó de partida en los presupuestos del Estado de 2021.

Sin dinero de la Unión Europea y del Gobierno nacional, parece inviable que la Junta y los propios regantes puedan asumir el coste de esta magna obra.

En COPE, hemos hablado con José Manuel Sánchez, técnico y secretario de la Comunidad de Regantes de Tierra de Barros.