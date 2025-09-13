La Ruta del Romanticismo de Almendralejo cambia de fechas y se celebrará a finales de este mes

Presentación de la Ruta del Romanticismo en la Diputación de Badajoz

La Ruta Literaria sobre el Romanticismo de Almendralejo ofrecerá espectáculos teatrales y musicales, exposiciones, cine, dramatizaciones y degustaciones de cava en su 20 aniversario, que se celebrará del 24 al 27 de septiembre. El evento, que se celebraba en a principios de junio, cambia de fecha debido a las altas temperaturas.

El diputado provincial Ricardo Cabezas ha manifestado que esta iniciativa “se ha consolidado como una de las citas más importantes de la provincia”. En su opinión, los eventos culturales “despiertan el espíritu crítico”, como demuestran tanto esta ruta como las muchas exposiciones y actividades que acogen las instalaciones del Hospital Centro Vivo de Badajoz, espacio donde se ha presentado el evento almendralejense.

Cartel de la Ruta del Romanticismo de Almendralejo

Cabezas ha destacado "la gran variedad de eventos culturales de la que dispone la provincia de Badajoz durante todo el año", las cuales abarcan múltiples periodos históricos.

Los espectáculos teatrales y musicales, además de exposiciones, cine, dramatizaciones y degustaciones de cava inundarán las calles de Almendralejo, ha destacado Cabezas.

El concejal de Cultura y Juventud Almendralejo, Domingo Cruz, ha valorado por su parte el trabajo de las diferentes asociaciones y entidades que “ofrecen lo mejor de sí para dar luz y brillo a esta fiesta”. Entre ellas ha mencionado Ventana Literaria, la Asociación de Mujeres Nuestra Señora de la Piedad, la Asociación de Mujeres Rurales Pura Cepa, la Asociación Katarsis y la compañía Samarkanda Teatro. A todas ellas se une la “calidad musical” que imprimen la Banda Municipal de Música, el conservatorio de música Tomás Bote Lavado, la Orquesta del Romanticismo y la Joven Orquesta de Músicos de Almendralejo.

La iniciativa contará como novedad con una “pasarela romántica” y volverá a disponer de la ambientación especial que representa la 'Noche de las Velas', en esta ocasión con el actor Pedro Casablanc.

El programa incluirá además la fiesta del 'Romantik Punk' en el parque de Santa Clara, destinada a los jóvenes, además de conciertos en directo, entre otras muchas iniciativas